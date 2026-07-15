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Spor Eyüpspor’dan savunmaya Fas duvarı! Eflatun-sarılılar Jawad El Yamiq’i renklerine bağladı!
Spor

Eyüpspor’dan savunmaya Fas duvarı! Eflatun-sarılılar Jawad El Yamiq’i renklerine bağladı!

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Eyüpspor’dan savunmaya Fas duvarı! Eflatun-sarılılar Jawad El Yamiq’i renklerine bağladı!

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Eflatun-sarılılar, savunma hattını güçlendirmek amacıyla son olarak İspanyol ekibi Real Zaragoza forması giyen 34 yaşındaki deneyimli Faslı stoper Jawad El Yamiq’i kadrosuna kattı.

Eyüpspor, son olarak Real Zaragoza’da forma giyen Faslı stoper Jawad El Yamiq’i kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda eflatun-sarılılar geçtiğimiz sezon Real Zaragoza forması giyen 34 yaşındaki Faslı stoper Jawad El Yamiq’i renklerine bağladı.

Önceki sezon başında Suudi Arabistan takımlarından Al-Najma’da top koşturan tecrübeli oyuncu, devre arasında İspanya 2. Ligi ekiplerinden Real Zaragoza’ya transfer oldu. Zaragoza forması ile 12 maça çıkan Faslı futbolcu 1 gole imza attı. Fas Milli Takımı formasını ise 41 kez terleten Jawad El Yamiq, 4 kez golle buluştu.

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