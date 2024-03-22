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Gündem Eyüp Aksu'ya çok sert tepki! 'Kuldan utanmıyorsan Allah'tan utan ya'
Gündem

Eyüp Aksu'ya çok sert tepki! 'Kuldan utanmıyorsan Allah'tan utan ya'

Yeniakit Publisher
2024-03-22 01:57:00 - 2024-03-22 02:09:33

Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'ya tokat gibi sözlerle tepki gösterdi.

Aksu'nun "İstanbul'da taksiye ihtiyaç yok" sözlerini hatırlatan Öktem, "İstanbul'da 10 bin taksi plakasına ihtiyaç var." diyerek söylem değiştirmesini eleştirdi.

Öktem, "Eyüp Aksu utanmadan çark etti. Büyük lokma yiyeceksin büyük laf konuşmayacaksın." dedi.

Eyüp Aksu'nun da aralarında olduğu devleti dolandırma suçlamasına değinen Oğuz Alper Öktem, "Yahu sen devleti 110 milyon lira dolandırmaktan ağır cezada yargılanıyorsun. Bilirkişi raporu hırsızlık var diyor. Hala çıkmışsın ben nasıl vergi ödemem diye 10 bin plakadaki ÖTV'yi hesaplıyorsun." ifadelerini kullandı.

Öktem sözlerini şu çağrıyla tamamladı: Kuldan utanmıyorsan Allah'tan utan ya.

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