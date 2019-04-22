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Seçim 2019 Sayfası

EYT’nin mimarı Yaşar Okuyan net konuştu: Dünyanın hiçbir yerinde 43 yaşında emeklilik yok

1999 Anasol-M Hükümeti’nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak erken yaşta emekliliği kaldıran yasaya imza atan Yaşar Okuyan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yeniakit.com.tr’ye konuştu. 31 Mart seçimleri öncesi CHP’ye üye olan eski ANAP’lı Okuyan, “Dünyanın hiçbir yerinde 43 yaşında emeklilik yok. O hükümet bu hükümet meselesi değil. Popülizm yapmak yerine işin gerçeğini ortaya koymak, tedbir almak lazımdı. İşin gerçeği bu.” dedi.

22 Nisan 2019 Pazartesi 16:33

Hakan Öztürk  Ankara 

“EYT dediğimiz olay bir çok yönden incelenmelidir. Çünkü bir tek gözle baktığınız zaman herkes kendi baktığı noktadan haklı görür.” diyen Okuyan, “Devletin gözüyle, devletin bekası, devletin geleceğini düşündüğünüz vakit geçmişte rahmetli Demirel dönemlerinde yapılan SSK’daki erken emeklilik sonucu, buna paralel olarak Bağ-kur, emekli sandığı aynı şekilde çok ciddi açık vermeye başladı. Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında, 43 yaşında emekli olma diye bir durum yok. Böyle bir mantığın geçerli olması da mümkün değildir.” şeklinde konuştu.

EYT’lilerin ‘Ben o zaman devletle sözleşme yaptım…’ şeklindeki iddialarının dünyanın hiçbir ülkesindeki hukuk sisteminde geçerliliği yoktur

Okuyan şöyle devam etti: “EYT’li arkadaşların, ‘Ben o zaman devletle sözleşme yaptım, işe girdiğimde 38 yaşında, 43 yaşında emekli olacaktım, daha sonra bunu uzatamazsınız, o gün ne şartlarda ise ben o şartlarda devam ederim’ şeklindeki iddialarının dünyanın hiçbir ülkesinin yasalarında ve hukuk sisteminde geçerliliği yoktur.”

Şahsıma iletilen ithamlar doğru değildir

“EYT lilerin sorununa ilişkin nasıl bir çözüm öneriniz var?” şeklindeki bir sorumuz üzerine Yaşar Okuyan, “Sistemin bütünü birlikte değerlendirilmeli. Yani sadece SSK’daki yaş meselesini değil, buna paralel olarak işsizlik sigortasının getirilmesi, iş güvenliği yasasının çıkarılması, bütün sosyal güvenlik kurumlarının tek bir çatı altında toplanması gibi. Nitekim işsizlik sigortası, iş güvenliği yasası bizim dönemimizde çıkarılmıştır. Bunları görmeyip sadece yaşla ilgili şahsıma iletilen ithamlar doğru değildir. Şuan bu süreç içerisinde sağlıkla ilgili yeni bir düzenleme yapılabilir. Ki bunu o dönem için de teklif etmiştim. Mesela size verilen 5 sene fakat bu 5 sene içerisinde çalışılamıyorsa ödenilen prim için yarısı kadar bir indirimle sağlık hizmetlerinden yararlanmanın önü açılabilir. Bana göre şuan yapılabilecek ara formül yarısı kadar indirimle bir kolaylık sağlamaktır. Tüm primin ödenmesi değil elbette.” şeklinde konuştu.

Eski Bakan Okuyan, seçimler öncesinde CHP’ye katılmıştı

CHP, yerel seçimlere sayılı günler kala yılın dev transferini gerçekleştirdi. ANAP eski Bakanı ve Milletvekili Yaşar Okuyan'ı transfer etmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin grup toplantısı öncesi Yaşar Okuyan'a parti rozetini takarak, Okuyan'ın CHP'ye katılmasından dolayı duyduğu mutluluğu ifade etmişti.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 16:33
  1. Ankara
  2. Yaşar Okuyan
  3. eyt
  4. Emeklilikte Yaşatakılanlar
  5. Emeklilikte Yaşa Takılanlar

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