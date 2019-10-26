EYT’lilerin beklediği son dakika haberini Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi

Son dakika EYT haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT’lilerin beklediği EYT çıkacak mı? EYT ne zaman çıkacak? Emeklilikte yaşa takılanlar yasası çıkacak mı? EYT için Cumhurbaşkanı Erdoğan ne diyor? Sorularına Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu, Erdoğan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin son dakika açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ’40-50 yaşında emeklilik mi olur?” diyerek EYT’nin çıkmayacağının işaretini vermiş oldu.

Son dakika EYT haberleri kapsamında oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Ekim ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı öncesinde milyonlarca EYT mağduru vatandaşların beklediği açıklamayı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın ile bir süre sohbet etti daha sonra makam aracından inerek hemen yanında bulunan kafede oturanların yanına gitti, tek tek herkesle tokalaştı. Burada bulunan bir kadın Erdoğan'a seslenerek, “Cumhurbaşkanım EYT çıkar mı?" dedi. Erdoğan, “Yani 40 yaşında emekli mi olalım, 40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur" yanıtını verdi. Bunun üzerine kadının, “Sağlığımız bozuluyor nasıl yapacağız?" demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sağlığı bozuk olanlar zaten primlerini her şeyini ödemişse, erken emeklilik noktasında zaten emekli olur" yanıtını verdi.

“EYT’liler kandırıldı”

EYT tartışmalarını TBMM gündemine taşıyan İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, “Oylar alınıncaya kadar çaresizlik içindeki EYT'liler kandırılıp aldatıldı, oylar alındıktan sonra AK PARTİ tarafından unutuldu” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT raporu hazırlaması için Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Vedat Bilgin’e talimat vermişti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da EYT’nin gündemlerinde olmadığını açıklamıştı.