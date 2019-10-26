0553 313 94 23

EYT’lilerin beklediği son dakika haberini Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi

EYT son durum ne? Son dakika EYT haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT’lilerin beklediği EYT çıkacak mı? EYT ne zaman çıkacak? Emeklilikte yaşa takılanlar yasası çıkacak mı? EYT için Cumhurbaşkanı Erdoğan ne diyor? Sorularına Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu, Erdoğan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin son dakika açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ’40-50 yaşında emeklilik mi olur?” diyerek EYT’nin çıkmayacağının işaretini vermiş oldu.

26 Ekim 2019 Cumartesi 16:40

Son dakika EYT haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EYT’lilerin beklediği EYT çıkacak mı? EYT ne zaman çıkacak? Emeklilikte yaşa takılanlar yasası çıkacak mı? EYT için Cumhurbaşkanı Erdoğan ne diyor? Sorularına Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu, Erdoğan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin son dakika açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ’40-50 yaşında emeklilik mi olur?” diyerek EYT’nin çıkmayacağının işaretini vermiş oldu.

Son dakika EYT haberleri kapsamında oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Ekim ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı öncesinde milyonlarca EYT mağduru vatandaşların beklediği açıklamayı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kadın ile bir süre sohbet etti daha sonra makam aracından inerek hemen yanında bulunan kafede oturanların yanına gitti, tek tek herkesle tokalaştı. Burada bulunan bir kadın Erdoğan'a seslenerek, “Cumhurbaşkanım EYT çıkar mı?" dedi. Erdoğan, “Yani 40 yaşında emekli mi olalım, 40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur" yanıtını verdi. Bunun üzerine kadının, “Sağlığımız bozuluyor nasıl yapacağız?" demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sağlığı bozuk olanlar zaten primlerini her şeyini ödemişse, erken emeklilik noktasında zaten emekli olur" yanıtını verdi. 

“EYT’liler kandırıldı”

EYT tartışmalarını TBMM gündemine taşıyan İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, “Oylar alınıncaya kadar çaresizlik içindeki EYT'liler kandırılıp aldatıldı, oylar alındıktan sonra AK PARTİ tarafından unutuldu” ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT raporu hazırlaması için Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Vedat Bilgin’e talimat vermişti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da EYT’nin gündemlerinde olmadığını açıklamıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 16:40
  1. Antalya
  2. EYT’lilerin beklediği son dakika haberini Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi
  3. eyt son dakika bugün haberleri
  4. eyt ne zaman çıkacak
  5. eyt ne zaman
  6. eyt çıkacak mı
  7. EYT çıkacak mı 2019
  8. Erken emeklilikte son dakika EYT çıkacak mı?
  9. EYT son durum ne?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe Konyaspor maçı canlı takip
    1. Fenerbahçe Konyaspor maçı canlı takip
    2. MEB binası çocukların kullanımına açıldı
    3. Norveç'te terör örgütü PKK..
    4. Çocuk sahibi olmak isteyen ve..
    5. TIR’ın içinde 39 ölünün bulunduğu..
    6. Çocukların oynadığı traktör durağa..
    7. Fenerbahçe'nin Konyaspor maçındaki..
    8. Skandal görüntü! Teröristbaşını ABD..
    9. Şamil Tayyar’dan gündemi sarsan..
    10. ABD'den skandal Suriye hamlesi!
    11. 'Çekildik diyen ABD bakın nerede..
    12. Ali Koç'un davetini geri çeviren..
    13. Burak Yılmaz'dan kötü haber!
    14. Irak'a giden ABD askerleri Suriye'ye..
    15. Kaçak yapının tapusuna şerh konulacak
    16. Çavuşoğlu, Türk muhabirin sorusuna..
    17. Türk sularında yeni canlı türleri..
    18. Mustafa Destici’den önemli..
    19. İlginç anlar! Ali Koç uyardı,..
    20. CHP’nin skandal 15 Temmuz bildirisine..
    21. Asgari ücret ne kadar olacak?..
    22. Vefa Küçük Erdoğan'ı uyardı, salon..
    23. Marmara Denizi’nde keşfedildi! Bizans..
    24. İngiliz taraftarlardan skandal!..
    25. EYT’lilerin beklediği son dakika..
    26. Fatih Erbakan gündem oldu!
    27. Bebek anne karnında ağlar mı?
    28. EYT son dakika gelişmesi Erdoğan..
    29. Tarihte ilk kez! Rus bombardıman uçağı..
    30. Papa için getirilen heykelleri 'put'..
    Siyonist Orkid’den kirli reklâm
    Siyonist Orkid’den kirli reklâm
    ABD'den yeni Suriye hazırlığı! Resmen duyurdular
    ABD'den yeni Suriye hazırlığı! Resmen duyurdular
    Uyarı geldi! Saat 19.00'a sakın uçak bileti almayın
    Uyarı geldi! Saat 19.00'a sakın uçak bileti almayın
    Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler birbirine girdi!
    Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler birbirine girdi!
    Orkid'den skandal reklam filmiyle ilgili açıklama!
    Orkid'den skandal reklam filmiyle ilgili açıklama!

    Günün Karikatürü

    26 Ekim 2019
    Vucic: S-400 almak istiyoruz ama buna gücümüz yok
    Vucic: S-400 almak istiyoruz ama buna gücümüz yok
    Trump'a büyük şok! ABD iç savaşa doğru sürükleniyor
    Trump'a büyük şok! ABD iç savaşa doğru sürükleniyor