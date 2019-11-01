EYT’liler erken emeklilik istemiyor! EYT’liler ne istiyor? EYT var mı? Emeklilikte son durum ne?

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT’nin ne zaman çıkacağını merak etmeye devam ediyor. Türkiye uzun yıllar erken emeklilikle ilgili sıkıntılar yaşadı. 1999 yılında dönemin Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan’ın akıl hocalığını yaptığı yasa değişikliği ile emeklilikte yaş şartı getirildi. Çıkartılan bu yasa ile o günden bu güne sayıları milyonları bulan EYT’liler oluştu. Hükümet kanadından EYT emeklilik için bir umutların yeşerten bir üzen haber gelse de EYT’liler mağduriyetlerinin giderilmesi için mücadeleye devam edecekelerini söylüyor. EYT’liler erken emeklilik istemediklerini her defasında dile getiriyor. Peki EYT’liler ne istiyor? EYT var mı? EYT son durum ne?

Erken emeklilik istemiyoruz"

EYT topluluğunun erken emeklilik istemediğini belirten Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran Özupak, "Bu topluluk kazanılmış haklarını istiyor. 1999 yılı öncesinde kadınlara dediler ki; '20 yıl, 5 bin prim günüyle emekli olacaksın', erkeklere de '25 yıl, 5 bin prim günüyle emekli olacaksın.' Ancak 1999 yılında çıkan 4447 sayılı kanunu geriye doğru işletilerek bizlere üçüncü bir şart olarak yaş akdini getirdiler. Bu da 2 ile 17 yıl arasında emekliliğimizi öteledi. Bu kanun hayallerimizi, planlarımızı çaldı ve 'mezarda emeklilik' olarak karşımıza çıktı. 45 - 50 yaş aralığında yaşadığımız en büyük mağduriyetler, çalışan kişilerin dahi 'sen artık bize verimli değilsin' denilerek kapıya koyulması, bu sebeple işsiz kalan arkadaşlarımızın yaşından dolayı iş bulamamasıdır. Biz ekonomik anlamda bir geçim sağlamak zorundayız. İhtiyaçlarımızı karşılamak zorundayız. Hak arayışımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Emeklilikte yaşa takılanların sayısı konusunda net bir bilgi olmadığını söyleyen Özupak, "Yaptığımız çalışmalarda ortaya çıkan rakamlarda 6 milyon, 2 milyon, 5 milyon gibi farklı rakamlar var. Sosyal güvenlik uzmanımızla yaptığımız çalışmada ise biz mağdur 1 milyon kişi tespit ettik" dedi.

EYT için üç öneri nedir?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, EYT için Meclis gündemine gelecek olan 3 yöntemi sırlayıp anlattı. 1969 ve öncesinde doğmuş yani 50 yaşını doldurmuş kadınlar ve 1964 ve öncesinde doğmuş yani 55 yaşını doldurmuş erkekler, 3600 gün pirim ödemişlerse birinci yöntemin yasalaşması halinde erken emekli olabilecekler.

İkinci yöntemde ise yaş şartı kaldırılacak. Çalışma günü ve pirim sayısı dikkate alınarak emekli olunabilecek. Yani 20 yıl çalışan bir kadın ve 25 yıl çalışan bir erkek, ikinci yöntemin yasalaşması halinde erken emekli olabilecekler. Ancak bu yöntemde de 1994 sonrasında işe başlayanların emeklilik şansı ortadan kalkmış olacak.

Üçüncü yöntem ise EYT’lilerin de başından beri beklediği düzenleme. Buna göre ise 1999 öncesinde işe başlayıp 5 bin gün çalışmış olanların yaş şartına takılmadan emekli olmaları.

Erdoğan'dan EYT açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da EYT mağduru bir kadınla sohbet etti. Kadının “EYT çıkacak mı?” sorusuna Erdoğan cevapladı. EYT mağduru bir kadın Erdoğan'a seslenerek, “Cumhurbaşkanım EYT çıkar mı?” dedi. Erdoğan, “Yani 40 yaşında emekli mi olalım, 40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur” yanıtını verdi.

Bunun üzerine kadının, “Sağlığımız bozuluyor nasıl yapacağız?” demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sağlığı bozuk olanlar zaten primlerini her şeyini ödemişse, erken emeklilik noktasında zaten emekli olur” yanıtını verdi.