EYT'de yaş hesabı nasıl yapılacak? İşte EYT'de merak edilenler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığındaki toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı katıldı. Toplantıda EYT düzenlemesine ilişkin son durum değerlendirildi.

Düzenlemenin ilerleyen günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

18 yaşında sigortalı olanlar...

8 Eylül 1999'da çıkartılmak zorunda kalınan yasada da bu konu etkili olmuştu. 18 yaşında sigortalı olmuş bir kadın 38 yaşında, 18 yaşında sigortalı olan erkekte 43 yaşında emekli oldu.

Toplantıda ele alındı

Yapılacak yasada yaş konusunda bazı şartların gelmesi bekleniyor. Bu konu çalışmanın içine ekleniyor. Bugün gerçekleştirilen toplantıda bu konuyla ilgili değerlendirmeler yapıldı.

EYT'de yaş, yıl ve prim

EYT’liler 4447 sayılı kanunla getirilen ve ilgili sosyal güvenlik kanunlarında emeklilikte kademeli yaş şartını düzenleyen geçici maddelerin iptal edilmesini ve 8 Eylül 1999 tarihinden önceki emeklilik koşullarının kendileri için uygulanmasını istiyor.

Bu koşullar SSK’liler için:

*Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşında olmak ve en az 5000 gün,

*Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşında olmak, 15 yıldan beri sigortalı olmak ve en az 3600 gün,

*Kadın ise 20, erkek ise 25 yıldan beri sigortalı olmak ve en az 5000 gün,

*Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak.

Bağ-Kur’lu ve devlet memurları için:

*Yaş koşulu olmaksızın kadın ise 20, erkek ise 25 tam yıl prim ödemiş olmak.

Bakan Bilgin’in Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı açıklamada, EYT’liler açısından kullandığı ifadelerde çelişki bulunuyor. Önce ifadesinde 8 Eylül 1999 öncesi prim gün sayısını değiştirmediklerini bu gün sayılarının 5000 gün ve 5400 gün olduğunu, prime takılanların olmayacağını söylerken daha sonra yine aynı konuşmada, prim gün sayısı ve hizmet süresi şartlarını kaldırmayacaklarını bu şartların durduğunu ifade etti.

8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayan EYT'li mi?

8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayan Devlet Memurları ve Bağ-Kur’lular ile bu tarihten önce haklarında uzun vadeli sigorta kolları (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi) uygulanan SSK’liler EYT kapsamındadır. Çırak veya stajyer olarak çalışmaya başlayan ve bu nedenle haklarında kısa vadeli sigorta kolları uygulanan (iş kazası ve meslek hastalığı) SSK’lilerin çırak ve stajyerlik başlangıç tarihleri emeklilik işlemlerinde dikkate alınmaz.

İlk defa sigortalı olarak çalışmaya başladıkları tarih 9 Eylül 1999 tarihi ve sonrası olmakla birlikte 5510 sayılı kanunun 41. maddesinde belirtilen borçlanmalara esas süreleri bu tarihten önce olanlardan ve bu süreleri borçlanan ve sigortalılık başlangıçları borçlandıkları süreler kadar geriye götürüldüğünde sigortalılık başlangıç tarihler 8 Eylül 1999 öncesi olanlar EYT kapsamına girer.