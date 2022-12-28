EYT'de son karar bugün veriliyor
EYT'nin son haline bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda karar verilecek.
Türkiye'de günlerdir gündemde olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile (EYT) ilgili nihai karar bugünveriliyor.
Kanal 7 Ankara Temsilcisi ve Haber7 Yazarı Mehmet Acet, sosyal medya hesabından milyonlarca kişinin merakla beklediği bilgiyi paylaştı.
EYT'de son karar bugün verilecek
Acet açıklamasında, ''EYT ile ilgili cumhurbaşkanı Erdoğan yarın (bugün) akşam saatlerinde son bir toplantı yapacak ve nihai karar verilecek.'' ifadelerini kullandı.