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Ekonomi EYT'de son karar bugün veriliyor
Ekonomi

EYT'de son karar bugün veriliyor

EYT'nin son haline bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıda karar verilecek.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 02:12:00 -
EYT'de son karar bugün veriliyor

Türkiye'de günlerdir gündemde olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile (EYT) ilgili nihai karar bugünveriliyor.

Kanal 7 Ankara Temsilcisi ve Haber7 Yazarı Mehmet Acet, sosyal medya hesabından milyonlarca kişinin merakla beklediği bilgiyi paylaştı.

EYT'de son karar bugün verilecek

Acet açıklamasında, ''EYT ile ilgili cumhurbaşkanı Erdoğan yarın (bugün) akşam saatlerinde son bir toplantı yapacak ve nihai karar verilecek.'' ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Mümin

Veda hutbesinde Resulü Ekrem efendimiz emaneti sahibine teslim ediniz buyurdu. Allah ve Resûlünü dinlerseniz gerekeni yaparsınız. Yapmazsanız ahirette görüşürüz.

ABDULLAH DOĞAN

Bazıları erken yaşta, seçimide fırsat bilip emekli olmak için bastırıyor,hakkımızı istiyoruz,hakları neys,herhalde dünyada olmayan bedevadan erken yaşta emeklilikmiş,peki 99 sonrasının 60-65 olan emekilik yaşı var onların hiç mi hakkı yok.Onlar insan değilmi ? Bu olacak şeymidir
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