EYT'de neler oluyor? Emeklilikte yaşa takılanlar son durum ne oldu?

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT son dakika gelişmeleri EYT’li vatandaşlar tarafından yakından merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde EYT konusunda baş döndüren bir trafik yaşanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT’nin çözümü için Politikalar Kurulu’nu görevlendirmişti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde EYT çalışmaları devam ederken, EYT’nin mali ayağından sorumlu olacak olan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise EYT gündemimizde yok açıklamasında bulunu. Bakanın açıklamasını teyid edecek gelişme ise 2020 bütçesinde yaşandı. 2020 bütçesinde EYT’ye kaynak aktarılmadı. Peki EYT konusunda neler oluyor? EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar son durum ne, EYT yasası Meclis'ten geçti mi araştırmaları hergün binlerce vatandaş tarafından yapılıyor. Peki EYT kimleri kapsıyor?

EYT’de neler oluyor?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklama yapmıştı. Son olarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'ın bütçeye ilişkin açıklamaları sonrası EYT konusu araştırılmaya başlandı. Naci Ağbal, emeklilikte yaşa takılanlar için bütçeden kaynak ayrılıp ayrılmadığına dair bir soru üzerine ise "2020 yılı bütçesi yapılırken mevcut belirlenmiş Kalkınma Planı, Yeni Ekonomi Programı ve mevzuatta tanımlanmış görevler kapsamında giderler oluşturuldu. Dolayısıyla mevzuatta öngörülmeyen herhangi bir konuda bütçeden yeni bir kaynak öngörülmedi." dedi. EYT ile ilgili hükümet bir çalışma olmadığını açıklamıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kampta yaptığı sunumların ardından milletvekillerinden en çok gelen soru Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili oldu. Albayrak, sorulara "EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok" diye yanıt verdi. Albayrak'ın, sunumunda, "Seçimlerin yenilenmesi ve ekonomik saldırılar olmasaydı bugün ekonomideki veriler bizim istediğimiz noktada olacaktı. Ama çalışmalarımızı yaptık. En kısa sürede özellikle işsizlikte pozitif adımlar olacak" dediği öğrenildi.

"Bu mağduriyet derhal giderilmeli"

Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda siyasilerden de ardı ardına açıklamalar gelmeye devam ediyor. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici yine EYT desteğini yineleyerek “Bu mağduriyet derhal giderilmeli" dedi.

EYT ile kimler emekli olacak?

5 milyon 954 bin 225 kişi EYT'li: Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun tarafından hazırlanan rapora göre; 2018 yılı sonu itibarıyla Türkiye'de Emeklilikte Yaşa Takılanların sayısı 5 milyon 954 bin 225 kişi olarak belirlendi. Bu rakamın, her ay 50 bin kişinin emekli olduğu düşünülürse, 1 Eylül 2019 itibarıyla 5 milyon 404 bin 924 kişiye düşmüş olacağı öngörülüyor. Bu kişilerin emeklilik maliyetinin de ortalama 1.600 TL emekli maaşı üzerinden hesaplandığında yıllık 103.8 milyar lira olacağı hesaplanıyor. EYT yasasının kabul edilmesi durumunda, sigortalılık hizmet süresi ve prim ödeme gün sayısını tamamlamış olmasına rağmen emeklilik yaşını bekleyen milyonlarca sigortalı, erken emeklilik fırsatını elde etmiş olacak. Son günlerde devlet kademesinde yapılan açıklamalarda ön çalışmalarına başlandığı belirtiliyor.