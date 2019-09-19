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EYT'de kritik gelişme! Cumhurbaşkanlığı olumlu karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan EYT raporunun detayları ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığının rapora olumlu baktığı belirtildi.

19 Eylül 2019 Perşembe 15:06
EYT'de kritik gelişme! Cumhurbaşkanlığı olumlu karşıladı

Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) merakla bekledikleri ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Vedat Bilgin'e sunulan EYT raporu ortaya çıktı. Raporu hazırlayan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, özellikle sosyal medyada konuyla ilgili asılsız iddiaların bulunduğunu belirterek asıl çalışmanın bu olduğunu belirtti. Erdursun, EYT çalışmasının Cumhurbaşkanlığı’nca olumlu karşılandığını sözlerine ekledi. Öte yandan raporla ilgili Cumhurbaşkanlığı’nın bir çalışma başlatabileceği kaydedildi.

Rapora göre;

2018 yılı sonu itibariyle Türkiye’de Emeklilikte Yaşa Takılanların sayısı 5.954.225 kişi olarak belirlendi. Bu rakam her ay 50 bin kişinin emekli olduğu düşünülürse 1 Eylül 2019 itibariyle 5.404.924 kişidir ve bu kişilerin emeklilik maliyeti de ortalama 1600 TL emekli maaşı üzerinden hesaplandığında 8.647.878 TL olacaktır. Yıllık EYT Maliyeti ise 8.647.878.400 X 12= 103.774.540.800TL'dir. Ancak rapora göre bugün yasa çıkarsa 5 Milyon 404 Bin kişinin hemen emekli olması mümkün değildir. Emeklilikte Yaşa Takılanların Emekliliği en az 10 yıllık süreye yayılacağı belirtilerek çeşitli nedenlerle emeklilik hakkı elde edemeyenlerin sayısının çıkması durumunda emekli olacakların sayısı 750 bin ile 1 milyon kişi aralığına düşecektir. Bu durumda yasa çıkması durumunda EYT’nin hükümete maliyeti yıllık 14 Milyar 400 Milyon TL olarak hesaplandı.

EYT çıkarsa ne zaman emekli olurum?

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 15:06
  1. Emeklilikte Yaşa Takılanlar
  2. EYT
  3. Cumhurbaşkanı Danışmanı Vedat Bilgin
  4. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun

YORUM YAZ

  • Hakkı AlacakHakkı Alacak29 dk önce
    Ülkemizde en önemli sorunlardan birisi EYT ile birlikte 2016 yılından beri haksız, hukuksuz ve Adaletsizce yapılan memur ihracıdır. Herhangi bir soruşturma, kovuşturma geçirmeyen ve ceza almayan memur derhal görevine iade edilerek hakları verilmelidir. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır!
  • ardaarda53 dk önce
    Memur ve emekli maaşları devlet bütçesinin %55'ni aştı. Eyt'lilerde emekli olursa 20 milyon çalışan 16 milyon emekliye bakacak böyle bir sistem ayakta kalamaz.
  • ahmed ahmed 56 dk önce
    En kısa zamanda neticeye kavuşur inşallah. Bu aşamadan sonra geri adım atılamaz da zaten. görelim mevlam neyler neylerse güzel eyler..
  • AliAli1 sa önce
    Zor bir mesele, emekli olmak adamların hakkı, o tarih de devlet öyle söz vermiş ama devlet bu maliyetin altından kalkamaz gibi geliyor, 12 milyon emekli var zaten üstüne bir 6 milyon daha eklenirse 18 milyon emekli, memleketin dörtte biri emekli :))

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