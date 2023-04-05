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Ekonomi EYT'de heyecanlandıran gelişme! İlk ödemeler yapılmaya başlandı
Ekonomi

EYT'de heyecanlandıran gelişme! İlk ödemeler yapılmaya başlandı

Yeniakit Publisher
2023-04-05 21:02:00 -
EYT'de heyecanlandıran gelişme! İlk ödemeler yapılmaya başlandı

Mart ayında EYT kapsamında emeklilik için başvuran ve maaş bağlama işlemi tamamlananlara ilk ödemeler yapılmaya başlandı. 250 binden fazla kişiye maaştan önce fark ödemeleri yatırıldı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle 2 milyonu aşkın kişiye emeklilik yolu göründü. Bu kapsamda çok sayıda EYT'li emeklilik için başvuru yaptı. Emeklilik başvurusunu mart ayı içinde yapanlar için ödemeler yapılmaya başlandı.

Maaştan önce fark ödemesi

Maaş bağlama işlemini tamamlayanlara birikmiş tutar ödemesi yapılıyor. Mevzuata göre mart ayında başvuranlar aslında 1 Nisan'dan itibaren emekli sayılıyor. EYT kapsamında SSK'dan emekli olanlar 1 Nisan-17 Nisan arasındaki farkları, Bağ-Kur'lular ise 25 Nisan'a kadarki farkı birikmiş olarak alacaklar.

EYT kapsamında 1,6 milyon başvurudan 250 binden fazlasının işlemi tamamlandı. Bu kişiler fark ödemesi alabilecek.

Sorgulama e-Devlet'ten

Ödemeler belirli bir hesaba yatmıyor. Emekliler kimlik numarasıyla başvurarak bu parayı alabilecekler. e-Devlet'te "diğer emeklilik işlemleri" bölümünden "emekli günlük ödeme kısmı" sorgulaması yapılarak adınıza ödeme yapılıp yapılmadığını görmek mümkün.
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