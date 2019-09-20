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EYT yasasında son durum ne?

EYT'liler için bir son dakika gelişmesi yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdiği belirtildi.

20 Eylül 2019 Cuma 15:18
EYT yasasında son durum ne?

EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri tekrar gündeme gelmeye başladı. Emeklilikte yaşa takılanlar içi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdiği açıklandı. Peki, EYT yasası çıkıyor mu? EYT'de son durum nedir? İşte EYT ile ilgili tüm gelişmeler!

EYT YASASINDA SON DURUM NE?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdiği açıklandı. EYT yasasının mecliste görüşülüp görüşülmeyeceğine dair bir açıklama bulunmazken  Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Bilgin'i görevlendirilmesi EYT bekleyenlere umut oldu. Şimdi gözler 1 Ekim'den sonra açılacak olan Meclise çevrildi.

BİR GECEDE KARAR ALINDI

08 Eylül 1999 tarihinde alınan karar ile birlikte emeklilik yaşında düzenleme yapıldı. 18 yaşında sigorta girişi başlamış bir kadın 20 yıl yani 38 yaşında erkek ise 25 yıl yani 43 yaşında emekli olabiliyordu. 1999 yılında çıkan yasa sonrası emeklilik yaşı kadınlarda 58 erkeklerde 60 oldu. 1999'dan önce işe girmiş olanlar için de kademeli geçiş hükümleri kabul edildi.

EYT'LİLER İÇİN FİNLANDİYA MODELİ ÖNERİLİYOR!

Emeklilikte yaşa takılanlar Almanya daha çok Finlandiya modeli olarak bilinen sistem öneriliyor. 2008 yılında çıkarılan yasa ile birlikte kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş olan emeklilik yaşı, 2048 yılına kadar kademeleri olarak arttırılacak. 2036 yılında sonra her 2 yılda 1 yaş artarak kadınlar ve erkeklerde emeklilik yaşı 65'e kadar yükselecek. 

Bu durum üzerine önerilen Finlandiya modeline göre emekliliğine belirli bir süre kalan kişilerin kabul etmeleri şartı ile her yıl için yüzde 2 maaşlarında kesinti yapılıyor. Yani 1 yıl erken emekli olanlar yüzde 2, 2 yıl erken emekli olmak isteyenler için yüzde 4, 3 yıl erken emekli olmak isteyenler için yüzde 6 kesintiler yapılıyor ve kişi beklediği süreden daha erken emekli olarak maaşa maaşa bağlanıyor. 

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLARIN SAYISI NEDİR?

Bu konuyla ilgili net bir veri bulunmamasına rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sayının 1 milyonu kamu çalışanı olmak üzere toplam 6.3 milyon kişi olduğunu söylemişti. Söz konusu EYT düzenlemesinin Meclis’ten geçmesi durumunda bu yasadan faydalanacak ve hemen emekli olabileceklerin sayısını 1.3 milyon olarak duyurmuştu. Oranlayarak hesaplanınca hemen emekli olabilecek kamu çalışanı sayısı yaklaşık 216 bin kişiyken, geri kalanlar ise özel sektörde ya da kendi nam ve hesabına çalışanlardan oluşuyor. “Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneğinin” iddiasına göre ise bundan hemen yararlanacak olanların sayısı yaklaşık 700 bin kişidir.

EYT KABUL EDİLİRSE NE OLACAK?

EYT kabul edilirse hak sahipleri gelen yasa ile birlikte emekli olacak, yaş beklemeyecek ve emekli maaşı almaya başlayacak. Şu anda yaşa takılan ve emeklilik hakkına sahip ancak maaş almayanlar sağlık hizmetlerinden yararlanmak için sigortalarını ödemek durumundalar. Bu nedenle de çoğunluk işte çalışmaya devam ediyor. 

750 MİLYAR TL KAYNAK GEREKİYOR!

750 milyar TL gibi bir maliyetten söz ediliyor. SGK’nin emekli aylığı ödemeleri aylık 20 milyar TL civarında. Bu ödemeler toplam 12 milyona yakın emekli ve hak sahibi kapsıyor. Sayı 1.3 milyon kabul edilse bile EYT sorunun çözümünün yıllık maliyeti toplam 26 milyar lira civarında olacak. EYT sorununun çözümü SGK için aylık 2-3 milyar civarında ilave bir ödeme anlamına gelecek. Bu SGK’nin ödeyeceği emekli aylığının yaklaşık yüzde 10 artması anlamına geliyor.

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 15:18
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