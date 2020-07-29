EYT ve 3600 ek gösterge Meclis gündeminde

Türkiye'de milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge ile ilgili son durum merak konusu olmaya devam ediyor. Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak. Daha önce AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve konuyla alakalı yaklaşımların pozitif yönde olduğunu belirtmişti.

İYİ Parti’den EYT ve 3600 ek gösterge açıklaması

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Türkkan EYT ve 3600 EK gösterge hakkında açıklama yaptı. Türkkan açıklamasında, "Dilimizde tüy bitti; ne emeklilikte yaşa takılanların problemini çözdünüz ne 3600 ek gösterge düzenlemesini getirdiniz ne de milletin yarasına merhem oldunuz. Hepimizin malumu önümüz bayram, millete zehir ettiğiniz bir başka bayrama daha giriyoruz şimdi. İstihdam yok, iş yok, aş yok, hayat pahalılığı almış başını gidiyor. Çocuklar arife günü babalarının yolunu gözlüyor ama babaların elleri boş." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 3600 ek gösterge ile ilgili, “Bu toplantıda gündeme gelmedi. İleriki dönemde gündeme gelebilir. Ama bugünkü toplantıda 3600 ek gösterge konusu gündemimizde yoktu." İfadelerini kullanmıştı.