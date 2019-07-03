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EYT ve 3600 ek gösterge ile ilgili flaş gelişme

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında EYT ve 3600 ek gösterge konusunun gündeme geldiği belirtildi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:46
EYT ve 3600 ek gösterge ile ilgili flaş gelişme

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin durumunun gündeme geldiği belirtildi. Toplantıda, emeklilikte yaşa takılanların ötekileştirilmesinin çok yanlış olduğunun söylendiği aktarıldı. MYK'da içerisinde emeklilikte yaşa takılanların da olduğu bir dizi tespit ve tepkilerin dile getirildiği ifade edildi

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin durumunun gündeme geldiği belirtildi.

Habertürk canlı yayınında, Ankara'dan gazetecilerin toplantıya dair aktardığı kulis bilgileri konuşuldu.

EYT ve 3600 ek gösterge konusu

Buna göre, toplantıda yapılan yanlışlar üzerine konuşmalar gerçekleştirildi.

Toplantıda, emeklilikte yaşa takılanların ötekileştirilmesinin çok yanlış olduğunun söylendiği aktarıldı.

Toplantıda, içerisinde emeklilikte yaşa takılanların da olduğu bir dizi tespit ve tepkilerin dile getirildiği ifade edildi.

Öte yandan 3600 ek gösterge konusundaki bekletinlerin de toplantıda gündeme getirilen bir diğer konu olduğunun altı çizildi.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 15:46
  1. Ankara
  2. EYT
  3. 3600 Ek Gösterge

YORUM YAZ

  • Trabzonspor Trabzonspor 14 dk önce
    Eyt yoksa oyda yok
  • nnnnnn18 dk önce
    resmi gazetede gormedik hayirlisiyla daha esnek birsey cikar insallah

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