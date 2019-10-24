0553 313 94 23

EYT teklifi Meclis komisyonunda EYT çıkacak mı? EYT son dakika bugün

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusu hakkında önemli bir gelişme olup olmadığı milyonlarca EYT mağduru vatandaş tarafından merak ediliyor. EYT’liler 1 Ekim'de Meclis’in yeni yasama yılana başlamasıyla birlikte EYT çıkacak mı? EYT Meclis’e ne zaman gelecek? EYT çıkarsa kimler ne zaman emekli olacak? EYT kimlere vuracak? gibi sorular merakla araştırılmaya başlandı. Bu arada EYT konusunda son dakika gelişmesi yaşandı. Hazırlanan kanun teklifi TBMM'ye sunuldu ve teklif, komisyona geldi. Peki, EYT yasasında yeni gelişme var mı? Erken emeklilik yasasında son durum nedir? İşte son gelişmeler.

24 Ekim 2019 Perşembe 08:37
EYT teklifi Meclis komisyonunda EYT çıkacak mı? EYT son dakika bugün

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusu hakkında önemli bir gelişme olup olmadığı milyonlarca EYT mağduru vatandaş tarafından merak ediliyor. EYT’liler 1 Ekim'de Meclis’in yeni yasama yılana başlamasıyla birlikte EYT çıkacak mı? EYT Meclis’e ne zaman gelecek? EYT çıkarsa kimler ne zaman emekli olacak? EYT kimlere vuracak? gibi sorular merakla araştırılmaya başlandı. Bu arada EYT konusunda son dakika gelişmesi yaşandı. Hazırlanan kanun teklifi TBMM'ye sunuldu ve teklif, komisyona geldi. Peki, EYT yasasında yeni gelişme var mı? Erken emeklilik yasasında son durum nedir? İşte son gelişmeler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Vedat Bilgin’e EYT konusunda rapor hazırlama talimatı vermesi üzerine EYT’liler Meclis’ten gelecek müjdeli haberi beklemeye koyuldu.

EYT teklifi komisyona geldi

Öncelikle şu söylemek gerekirse EYT'de önemli bir gelişme yaşandı. Emeklilikte yaşa takılanları ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. Hazırlanan kanun teklifi TBMM'ye sunuldu ve teklif, komisyona geldi. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, emeklilikte yaşa takılanlar için bütçeden kaynak ayrılıp ayrılmadığına dair bir soru üzerine ise "2020 yılı bütçesi yapılırken mevcut belirlenmiş Kalkınma Planı, Yeni Ekonomi Programı ve mevzuatta tanımlanmış görevler kapsamında giderler oluşturuldu. Dolayısıyla mevzuatta öngörülmeyen herhangi bir konuda bütçeden yeni bir kaynak öngörülmedi." dedi. EYT ile ilgili bir çalışma olmadığını açıklamıştı. Bu açıklama sonrası bir son dakika gelişmesi yaşandı. CHP Niğde Milletvekili Ömer Gethi Gürer, TBMM Başkanlığı 'na bir kanun teklifi sundu. Teklif, "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" başlığı ile verildi ve özetinde şu ifadelere yer verildi: "Teklif ile; 8/9/1999 tarihinden önce sigortalı veya iştirakçi olanlardan, sigortalılık veya hizmet süresini tamamlayan ve prim ödeme gün sayısını dolduranların, yaş şartına bakılmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanması amaçlanmaktadır." TBMM 'de komisyonlara gelen teklifin burada kabul edilmesi sonrası teklif, Meclis Genel Kurulu 'na sevk edilecek. Teklifin Meclis’te kabul edilip edilmeyeceği merakla bekleniliyor.

MHP'den EYT'ye yeşil ışık

Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda her defasında destek mesajı veren MHP kanadından yeni bir EYT mesajı geldi. Sosyal bir mağduriyet yaşanıyor dendi. EYT konusu bir kaç yıl önce MHP çekimser kalmasaydı çözülebilirdi. 

EYT gündemimizde yok denilmişti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kampta yaptığı sunumların ardından milletvekillerinden en çok gelen soru Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili oldu. Albayrak, sorulara “EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok” diye yanıt verdi.

Nedir bu EYT meselesi?

1998 yılında işe giren işçinin 2023 yılında emekli olması hakkı bulunurken birkaç yıl sonra çıkarılan yasa yüzünden emeklilik 15 yıl sonraya 2038 yılına ertelenmiştir. Bu yasa nedeniyle binlerce kişi EYT kapsamına dahil edilmektedir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 08:37
  1. Niğde
  2. EYT teklifi Meclis komisyonunda
  3. EYT çıkacak mı?
  4. EYT son dakika bugün
  5. eyt ne zamam çıkar
  6. eyt ne zaman çıkacak
  7. eyt bugün var mı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meral Akşener fabrika ayarlarına döndü!
    1. Meral Akşener fabrika ayarlarına döndü!
    2. Macron'dan başörtüsü ve İslam açıklaması
    3. ABD'den yeni açıklama! "Türkiye ile..
    4. EYT’de son gelişme nedir? EYT çıkarsa..
    5. Turkish Cargo’dan iki yeni sefer
    6. Makarna diyeti nasıl yapılır?
    7. Herkesi ilgilendiriyor! Bakanlık..
    8. Yılmaz Çiftci kimdir? Adalet Bakanlığı..
    9. Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler..
    10. Hakan Öztatar kimdir? Resmi Gazete..
    11. Trump'a büyük şok! ABD iç savaşa doğru..
    12. Mehmet Arı kimdir? Adalet Bakanlığı..
    13. Komşu kırmızı alarmda! Saatler kaldı...
    14. Yakup Moğul kimdir? Resmi Gazete..
    15. Resmi Gazete atama kararları son dakika
    16. Cumhuriyetçi senatörlerden Başkan..
    17. 25.10.2019 Günün âyet ve hadisi
    18. Beyaz Saray'dan Washington Post ve NYT..
    19. SGK prim borcu yapılandırma var mı SGK..
    20. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel..
    21. Türkiye'den ABD'ye 'savaş suçu', AB'ye..
    22. Venezuela'da muhalifler ve hükümet..
    23. Irak güçleri Yeşil Bölge'ye girmek..
    24. ABD'den Suriye'deki petrolün korunması..
    25. Putin'in sağ kolu konuştu: İkisi de..
    26. Iraklılar başkentteki Tahrir..
    27. TBMM Başkanı Mustafa Şentop Fransız..
    28. Trump'tan Suriye'deki petrol..
    29. TBMM'den AP'nin kararına tepki
    30. Hindistan Müslüman Siyasi Konseyinden..
    Hz. Ebubekir'e ait olduğu iddia edilen yazı bulundu
    Hz. Ebubekir'e ait olduğu iddia edilen yazı bulundu
    'Cumhurbaşkanı olacağım' deyip havasına alan Meral Akşener'den yeni 'Erdoğan' iddiası
    'Cumhurbaşkanı olacağım' deyip havasına alan Meral Akşener'den yeni 'Erdoğan' iddiası
    ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35 gönderecek
    ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35 gönderecek
    Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye'den kritik Bor hamlesi
    Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye'den kritik Bor hamlesi
    Tanrıkulu itiraf etti: CHP kaybetti, Erdoğan kazandı
    Tanrıkulu itiraf etti: CHP kaybetti, Erdoğan kazandı

    Günün Karikatürü

    25 Ekim 2019
    Başkan İmamoğlu yeşil alanı pazarladı, alıcı çıkmadı!
    Başkan İmamoğlu yeşil alanı pazarladı, alıcı çıkmadı!
    Mete Yarar: Türkiye'nin operasyonunun adı oyun bozmak değil değil oyun kurmaktır
    Mete Yarar: Türkiye'nin operasyonunun adı oyun bozmak değil değil oyun kurmaktır