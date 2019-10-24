EYT teklifi Meclis komisyonunda EYT çıkacak mı? EYT son dakika bugün

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusu hakkında önemli bir gelişme olup olmadığı milyonlarca EYT mağduru vatandaş tarafından merak ediliyor. EYT’liler 1 Ekim'de Meclis’in yeni yasama yılana başlamasıyla birlikte EYT çıkacak mı? EYT Meclis’e ne zaman gelecek? EYT çıkarsa kimler ne zaman emekli olacak? EYT kimlere vuracak? gibi sorular merakla araştırılmaya başlandı. Bu arada EYT konusunda son dakika gelişmesi yaşandı. Hazırlanan kanun teklifi TBMM'ye sunuldu ve teklif, komisyona geldi. Peki, EYT yasasında yeni gelişme var mı? Erken emeklilik yasasında son durum nedir? İşte son gelişmeler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Vedat Bilgin’e EYT konusunda rapor hazırlama talimatı vermesi üzerine EYT’liler Meclis’ten gelecek müjdeli haberi beklemeye koyuldu.

EYT teklifi komisyona geldi

Öncelikle şu söylemek gerekirse EYT'de önemli bir gelişme yaşandı. Emeklilikte yaşa takılanları ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. Hazırlanan kanun teklifi TBMM'ye sunuldu ve teklif, komisyona geldi. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, emeklilikte yaşa takılanlar için bütçeden kaynak ayrılıp ayrılmadığına dair bir soru üzerine ise "2020 yılı bütçesi yapılırken mevcut belirlenmiş Kalkınma Planı, Yeni Ekonomi Programı ve mevzuatta tanımlanmış görevler kapsamında giderler oluşturuldu. Dolayısıyla mevzuatta öngörülmeyen herhangi bir konuda bütçeden yeni bir kaynak öngörülmedi." dedi. EYT ile ilgili bir çalışma olmadığını açıklamıştı. Bu açıklama sonrası bir son dakika gelişmesi yaşandı. CHP Niğde Milletvekili Ömer Gethi Gürer, TBMM Başkanlığı 'na bir kanun teklifi sundu. Teklif, "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" başlığı ile verildi ve özetinde şu ifadelere yer verildi: "Teklif ile; 8/9/1999 tarihinden önce sigortalı veya iştirakçi olanlardan, sigortalılık veya hizmet süresini tamamlayan ve prim ödeme gün sayısını dolduranların, yaş şartına bakılmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanması amaçlanmaktadır." TBMM 'de komisyonlara gelen teklifin burada kabul edilmesi sonrası teklif, Meclis Genel Kurulu 'na sevk edilecek. Teklifin Meclis’te kabul edilip edilmeyeceği merakla bekleniliyor.

MHP'den EYT'ye yeşil ışık

Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda her defasında destek mesajı veren MHP kanadından yeni bir EYT mesajı geldi. Sosyal bir mağduriyet yaşanıyor dendi. EYT konusu bir kaç yıl önce MHP çekimser kalmasaydı çözülebilirdi.

EYT gündemimizde yok denilmişti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kampta yaptığı sunumların ardından milletvekillerinden en çok gelen soru Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili oldu. Albayrak, sorulara “EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok” diye yanıt verdi.

Nedir bu EYT meselesi?

1998 yılında işe giren işçinin 2023 yılında emekli olması hakkı bulunurken birkaç yıl sonra çıkarılan yasa yüzünden emeklilik 15 yıl sonraya 2038 yılına ertelenmiştir. Bu yasa nedeniyle binlerce kişi EYT kapsamına dahil edilmektedir.