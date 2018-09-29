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EYT sorunu nasıl çözülecek? EYT için yeni formül önerisi

Prim gün süresini doldurmasına rağmen yaşa takıldığı için emekli olamayan yüz binlerce kişi, Meclis’te bulunan siyasi partilerden emekli olmalarını sağlayacak yasal düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesini istiyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Mali Sekreteri Ömer Kurnaz’dan siyasi partilere EYT’yi çözün çağrısı. Peki Eyt sorunu nasıl çözülecek? EYT için yeni formül önerildi.

29 Eylül 2018 Cumartesi 16:02
EYT sorunu nasıl çözülecek? EYT için yeni formül önerisi

Prim gün süresini doldurmasına rağmen yaşa takıldığı için emekli olamayan yüz binlerce kişi, Meclis’te bulunan siyasi partilerden emekli olmalarını sağlayacak yasal düzenlemenin bir an önce hayata geçirilmesini istiyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Mali Sekreteri Ömer Kurnaz’dan siyasi partilere EYT’yi çözün çağrısı. Peki Eyt sorunu nasıl çözülecek? EYT için yeni formül önerildi.

"DEVLET YENİ FORMÜL GELİŞTİRMELİ"

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Mali Sekreteri Ömer Kurnaz, yaptığı açıklamada, sosyal güvenlik mevzuatında yapılan değişikliklerle aylığa hak kazanma koşullarının zorlaştırıldığını söyledi. Özellikle 1 Ocak 2000'de yürürlüğe giren 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanun ile 1 Ekim 2008'de uygulamaya giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile yaş kademesinin yükseltildiği ve aylıkların bağlanmasının geciktirildiğini belirten Kurnaz, şu ifadeleri kullandı: "Sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısını yerine getiren yüz binlerce kişi, yaş koşulunu yerine getiremediği için emekli olamıyor. Belli yaşa gelen bu kişiler işverenlerin kendilerini verimsiz görmesi nedeniyle işinden olup, gelirsiz kalabiliyor. Devletimiz yaş dışındaki koşullarını yerine getiren sigortalıların gelirsiz ve sağlık haklarından yoksun kalmaması için bir formül geliştirmeli."

MUHALEFETİN YAKLAŞIMI OLUMLU

Muhalefet partilerine mensup milletvekillerinin emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili hazırladığı kanun teklifleri ile destek açıklamalarının kendilerini memnun ettiğini dile getiren Kurnaz, "Toplumsal bir mağduriyete dönüşen bu sorun, daha fazla vakit geçirilmeden siyaset üstü bir bakış açısıyla çözüme kavuşturulmalı." dedi.

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 16:02
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