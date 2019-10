EYT son haber ! Finlandiya modeli EYT’lilerin beklentilerini karşılar mı?

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT konusunda son bir kaç gündür öyle baş döndüren trafik yaşanıyor ki sayıları milyonları bulan EYT mağdurları bile son dakika EYT emeklilikte yaşa takılanlar haberleri takip etmekte zorlanıyor. Ancak EYT haberlerinin yoğun bir şekilde işlenmesi yıllardır EYT mağduru olan bu vatandaşları da mutlu ediyor. Çünkü gündeme gelen her EYT haberi aslında EYT’nin çözümü için bir umut ışığı demek. Meclis’e EYT için üç öneri sonulduğu açıklandı. Bu üç EYT emeklilik için önerilen yöntemlerin ışında bir de Finlandiya modeli (kesintili emeklilik) gündeme geldi. Peki EYT’de Finlandiya modeli bize uyar mı? Finlandiya emeklilik nedir? EYT emeklilik şartları neler? EYT’de son durum ne? İşte EYT Finlandiya modeline ilişkin bilgiler.

EYT’lilerin beklentilerini karşılar mı? Son bir haftadır EYT’lilerin durumu gündeme gelince sorunun nasıl çözüleceği konusunda alternatif modeller de konuşulmaya başlandı. Hürriyet’den Noyan Doğan EYT Finlandiya modeline işikin şunları yazdı: “Elbette öncelikle yaş şartının kaldırılıp, biran önce emeklilik istiyorlar. Buna, sigorta başlangıç tarihine göre kademelendirilerek, sigortaya en eski girişlilerden başlanıp, emeklilik hakkının tanınması da beklentiler arasında. Bunlar da olmazsa her yıl emekli aylıklarından belli oranda indirim yapılarak emeklilik hakkı verilmesi. Finlandiya modeli dedikleri de işte, bu. Modele göre emeklilik yaşını bekleyenler her bir eksik yıl için daha düşük emekli aylığı ile emekli olabiliyorlar. Çok konuşulan Finlandiya modelinde erken emekli olanların maaşlarından belirli oranda kesinti yapılıyor. Finlandiya modelinde bu şekilde emekli olanlara sonradan belirli bir miktar prim ödeyerek, emekli maaşlarını yükseltme hakkı da tanınmış. Ancak bana göre Finlandiya modeli bize uygun bir model değil. Finlandiya’da bugün için ortalama emeklilik yaşı 63. Finlandiya’da tek bir emeklilik sistemi yok, özel emeklilik de var, kamu emeklilik sistemi de; detayına girmeyeceğim. Ancak bir araştırma yaptım Finlandiya’da en düşük emekli aylığı 1.200 Euro (7.500 lira) civarında. Bu maaşı alan emekliler dar gelirli sayılıyor ve geçinmekte zorluk çekiyor. Bizde ise en düşük emekli aylığı SSK’lı olarak 2.000 lira ki, bundan da düşük alanlar var. Bu şartlarda siz, EYT’lilere, Finlandiya modelini uygulayalım derseniz, her bir yıl için daha düşük emekli aylığı verirseniz, bu kişiler hem çok düşük maaş alırlar hem de diğer emekliler ile aralarında uçurum ve adaletsizlik oluşur. Bu sefer de EYT’liler ileride emekli maaşlarının artırılmasını talep eder. Bu nedenle Finlandiya modeli bize uymaz.”

