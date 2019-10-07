EYT son durum ne 7 Ekim Pazartesi erken emeklilik EYT son dakika!

EYT konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Vedat Bilgin’e görev verdiği biliniyor. Vedat Bilgin, EYT’lilerin mağduriyetinin giderilmesi konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Erken emeklilik yasası son dakika, kadınlara erken emeklilik yaşı ne kadar? İşte erken emeklilik haberleri.

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu'ndan gelecek habere odaklanmışken, EYT yasasından kimlerin ne şekilde yararlanacağını da araştırmaya devam ediyor. 8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı. 1999 yılında dönemin Çalışma Bakanı olan Yaşar Okuyan’ın (şuan CHP’de siyaset yapıyor) mucidi olan yasayla yapılan söz konusu değişiklikle 8 Eylül 1999'da sigortalı olanlardan emekli olma tarihleri 15 yıla kadar uzayanlar oldu. Sonuç olarak, emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) birlikte sağlanması aranmaya başladı.

EYT yasası çıkacak mı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasından kimler yararlanabilir?

EYT için Meclis gündemine geleceği belirtildi. 1969 ve öncesinde doğmuş yani 50 yaşını doldurmuş kadınlar ve 1964 ve öncesinde doğmuş yani 55 yaşını doldurmuş erkekler, 3600 gün pirim ödemişlerse birinci yöntemin yasalaşması halinde emekli olabilecekler. İkinci yöntemde ise yaş şartı kaldırılacak. Çalışma günü ve pirim sayısı dikkate alınarak emekli olunabilecek. Yani 20 yıl çalışan bir kadın ve 25 yıl çalışan bir erkek, ikinci yöntemin yasalaşması halinde emekli olabilecekler. Ancak bu yöntemde de 1994 sonrasında işe başlayanların emeklilik şansı ortadan kalkmış olacak.

Üçüncü yöntem ise EYT’lilerin de başından beri beklediği düzenleme… Buna göre ise 1999 öncesinde işe başlayıp 5 bin gün çalışmış olanların yaş şartına takılmadan emekli olmaları. Yasanın çıkması halinde ise süreç yaklaşık 2 3 ay sürecek ve EYT’liler 2020’nin ilk aylarından itibaren emekli olabilecekler.

EYT çıkarsa 5900 gün primi olan emekli olur mu?

EYT yasasının kimleri kapsayacağı merak ediliyor. Konuyla ilgili dikkat çeken detaya Posta Gazetesi yazarı Ekrem Sarısu değindi.

Soru: 22 Ocak 1977 doğumluyum. Askerliğimin 8 ayını borçlanıp ödedim. Sigorta girişim 1997 senesine düştü. Ve şu anda 5387 gün primim var. SGK’dan baktığımda emeklilik yaşım 57 görünüyor. Eğer EYT (emeklilikte yaşa takılanlar) çıkarsa bana bir faydası olur mu? Hayri Çetin

Cevap: Ortada daha yasa tasarısı dahi yok. Şayet çıkarsa, EYT’den muhtemelen emekli olmak için aranan şartlardan yaş dışındaki şartları, yani sigortalılık süresi ve prim ödeme şartlarının yerine getirenler yararlanacaklar.

Süre ve prim şartını henüz sağlayamadığınızdan EYT çıkarsa yararlanamazsınız. Ancak prim eksiğinizi (başlangıcınıza göre 5825 gün veya 5900 gün) tamamlamanız şartıyla, 2022’de 25 yıllık sigortalılık sürenizi dolduracağınız tarihten sonra bir EYT yasası çıkarsa yararlanırsınız.

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