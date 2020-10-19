EYT son durum!
Emeklilikte yaşa takılanlar EYT’de yeni gelişme yaşandı. Meclis’e sunulan 25 yaş altı ve 50 yaş üstü vatandaşlar için esnek sözleşme söz konusu olacak. EYT’lileri yakından ilgilendiren bu teklife ilişkin olarak Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan’dan EYT açıklaması geldi. EYT yasasında neler var?
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) hükümetin atacağı adımları yakından takip ediyor. Önceki gün AK Parti tarafından TBMM'ye sunulan esnek sözleşme düzenlemesi, iş bulmakta zorlanan EYT'lileri yakından ilgilendiriyor. 25 yaş altı ve 50 yaş üstü için teklif edilen esnek sözleşmeyi değerlendiren Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, düzenlemenin EYT'lilerin iş bulmasını kolaylaştırabileceğini vurguladı. Arslan, "Yaşı bekleyen, primini doldurmuş insanlar var. Bu kesime iş de verilmiyor, işsizlik ödeneği de ödenmiyor. Bunlar için düşünülüyorsa konuşulabilir" ifadesini kullandı