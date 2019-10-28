EYT son dakika haberi EYT’lilerin haklarını teslim etmeliyiz

EYT son dakika haberleri. EYT ne zaman çıkacak? EYT kimleri kapsayacak? EYT çıkacak mı? EYT var mı? EYT kime var? EYT ile erken emekli kimler olacak? EYT son durum haberleri var mı? EYT’de son durum ne? EYT bugün haberleri sayıları milyonları bulan emeklilikte yaşa takılanlar tarafından yakından takip edilmekte. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın EYT açıklamasından sonra hem MHP’den hem de Saadet Partisi’nden (SP) peş peşe EYT açıklaması geldi. EYT konusunda konuşan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, konuya bu açıdan bakılması gerektiğini söyleyerek "Haklarını teslim etmeliyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da emeklilikte yaşa takılanlar - EYT mağduru bir kadınla sohbet etti. Bir kadın Erdoğan’a seslenerek, “Cumhurbaşkanım EYT çıkar mı?” dedi. Erdoğan, “Yani 40 yaşında emekli mi olalım, 40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur” yanıtını verdi. Bunun üzerine kadının, “Sağlığımız bozuluyor nasıl yapacağız?” demesi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sağlığı bozuk olanlar zaten primlerini her şeyini ödemişse, erken emeklilik noktasında zaten emekli olur” yanıtını verdi.

Saadet’den EYT açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabı twitter üzerinden 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ı destekleyen bir paylaşım yaptı. EYT'lilerin emekli olması yönündeki yasal engelin kaldırılması gerektiğini vurgulayan Karamollaoğlu, "Yıllarca alınteri ile ekmeğini kazanmış emekliliğe ayrılan ya da hak ettiği halde yasal tıkanıklardan dolayı emekliliğe ayrılamayan insanlarımızın hakkını aramak, haklarını onlara eksiksiz vermek boynumuzun borcudur" dedi. Yaptığı açıklamada emeklilerin maaş rejiminin düzeltilmesi gerektiğini de belirten Karamollaoğlu, "Emeklilerimizin pazardan boş poşetlerler dönmek zorunda kalmadığı çocuklarına, torunlarına ve kendilerine canlarının istediklerini alabildikleri maddi imkanlar mutlaka sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

“EYT’lilerin haklarını teslim etmeliyiz"

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'tan geldi. EYT'lilerin dilenci olmadığını ifade eden Enginyurt, 40 yaşında emeklilik peşinde hiç olmadıklarını aktardı. MHP'li Enginyurt, "Yaşları doldukça zaten emekli olacaklar" ifadelerini kullandı. EYT'lilerin 4447 sayılı yasayla gasp edilen haklarının iadesini istediklerinin altını çizen Cemal Enginyurt, konuya bu açıdan bakılması gerektiğini söyleyerek "Haklarını teslim etmeliyiz" dedi.