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EYT son dakika gelişmeleri! AK Parti'den flaş EYT açıklaması!

EYT mağduru vatandaşları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanların sorununa el atması için sosyal medya üzerinden Google EYT atağı gelirken AK Parti'den de EYT emeklilik konusunda yeni açıklama geldi. Öte yandan Meclis de bugün açıldı. Meclis'in çalışmalarına başlamasıyla başta EYT olmak üzere 3600 ek gösterge, af yasası ceza indirimi, taşeron işçilerin sosyal hakları, nafaka yasasının çıkmasını bekleyen milyonlarca vatandaş gözünü TBMM'ye çevirdi. İşte EYT son dakika gelişmeleri!

01 Ekim 2019 Salı 16:05
EYT son dakika gelişmeleri! AK Parti'den flaş EYT açıklaması!

EYT mağduru vatandaşları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilikte yaşa takılanların sorununa el atması için sosyal medya üzerinden Google EYT atağı gelirken AK Parti'den de EYT emeklilik konusunda yeni açıklama geldi. Öte yandan Meclis de bugün açıldı. Meclis'in çalışmalarına başlamasıyla başta EYT olmak üzere 3600 ek gösterge, af yasası ceza indirimi, taşeron işçilerin sosyal hakları, nafaka yasasının çıkmasını bekleyen milyonlarca vatandaş gözünü TBMM'ye çevirdi. İşte EYT son dakika gelişmeleri!

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Türkiye'nin emeklilik sistemine ilişkin bir çalışma, çok gerçekçi olunması gerekir. Emekli olanların sayısını finanse edecek kadar çalışan olması lazım. Sorunu ne çözebilir buna bakılıyor" dedi. CHP'nin EYT konusunda bir araştırma komisyonu kurulması teklifini gündeme getireceği konusunda ise Bostancı, "İşin gerçeği herkes siyaset yapmak istiyor. Bu konu komisyon kurulmasını gerektiren bir husus değil. Esasen muhalefetin de bu konuda çözüm için ne söylediği pek belli değil. Ne diyorlar, 'Emekli edelim verelim, bu şuna benziyor. 'Köylü kardeşlerim buğday fiyatlarını arttıralım' dediniz. Sonra şehirlilere dönüp, 'kardeşim ekmeği neden bu kadar pahalıya alıyorsunuz indirelim ekmek fiyatlarını' böyle bir akılcılık üzerine belli kesimleri memmun ediyor gibi görünebilirsiniz ancak arada illiyet bağı yok" değerlendirmesinde bulundu.

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) emeklilik formülü

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman üç çözüm üzerinden süreci değerlendirdi. Duman’ın aktardığı bilgilere göre ilk madde kadın ve erkeklerin yaş şartı olacak. 50 yaşını dolduran kadınlar ve 55 yaşını doldura erkekler 3600 günü tamamlamaları halinde bu yasadan yararlanabilecek. İkinci yöntemde ise emeklilik koşulları arasındaki yaş sınırı devre dışı bırakılacak. Çalışma hizmeti ve çalışma süresi şartlarını yerine getirenler emekli olabilecekler. Bu yöntem kabul edilirse 1994 yılında sonra sigortaya giren erkek çalışanlar faydalanamamış olacaklar. Üçüncü yöntemde ise 8 Eylül 1999 yılı öncesinde işe başlamış olanlar 5 bin gün çalışma ile diğer koşulları sağlayarak emekli olabilecekler. Bu kanunun çıkması halinde bütün EYT’lileri kapsayabilmesi için 2024 yılının 9 Eylül’üne kadar yürürlükte kalması gerekiyor.

EYT çıkarsa kim ne zaman emekli olacak?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman’ın yaptığı açıklamada yer alan bilgilere göre kanun yasalaşması halinde EYT’liler 2-3 aylık bir süre gerekiyor. Yani teklif yasalaşırsa emeklilikte yaşa takılanlar 2020’de emekli olabilecekler.

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 16:05
  1. EYT son dakika gelişmeleri!
  2. Eyt’de son durum ne
  3. eyt için meclise sunulan üç teklif kabul edilecek mi
  4. son dakika ak partiden eyt açıklaması

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