EYT son dakika! Emeklilikte yaşa takılanlar için müjde! Formül belli oldu: Prim ve yaş

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) hükümetin bu konuda yapacakları çalışmaları ve açıklamalarını yakından takip ediyor. Geçtiğimiz günlerde konu hakkında açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'lilere dair çalışmanın yıl sonunda TBMM'ye geleceğini söyledi.

EYT'liler konusunda konuşan Bakan Bilgin, “Kamuoyunda saçma sapan formüller var. Bu formüller adına konuşanlar var. Kapsamlı bir çalışma aralık veya ocak ayında Meclis'te olur.” ifadelerini kullandı.

İlk konularının sözleşmeli çalışanlar olduğunu belirten Bakan Bilgin, "Sözleşmeliler ilk konumuz. Bunu bitirmek üzereyiz. İlgili çalışma grubunun çalışmasını tamamlamasının ardından konuyu sosyal taraflarla değerlendireceğiz. Eylül ayının ilk haftası bu tamamlanır. Sonrasında kamuoyuna yansır. Sonra geçici işçileri hemen çözeceğiz. Ondan sonra da taşeron işçilerin durumunu ele alacağız." ifadelerini kullandı.

Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda Hollanda, Almanya gibi modellerin söz konusu olmadığını belirten Bilgin, sadece bir EYT formülü olduğunu belirtti. Bilgin, "Hollanda, Almanya modellerinden bahsediliyor, bunlar doğru değil. Masamızda sadece bir tane EYT formülü var. Kamuoyunda konuşulan modeller doğru değil. Biz zaten 62 yaşında çalışanları emekli ediyoruz" diye konuştu.

BAKAN NEBATİ: ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve öğretmenlerle ilgili düzenlemeler konusunda ilgili bakanlıklarla koordineli çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine yanıt vererek, "Sayın Kılıçdaroğlu, bizim panikle yaptığımız hiçbir işimiz yok, sadece sizin rol kapma girişimlerinizi deşifre ediyoruz. 27 Temmuz’dan bu yana Adalet Bakanlığı'mız ile birlikte dar gelirli vatandaşlarımıza dönük devam eden çalışmalarımız kamuoyunun zaten malumudur. Sizin de çok iyi bildiğiniz üzere EYT ve öğretmenlerimiz konusunda da ilgili bakanlıklarımızla koordineli çalışmalarımız uzun süredir devam ediyor. Anlaşılan bizi yakından takip ediyorsunuz. Bizi izlemeye devam edin." değerlendirmesinde bulundu.