EYT son dakika bugün haberleri EYT'de son durum ne?

EYT mağdurları için emeklilik yolu görünüyor. Emeklilikte yaşa takılanlar şuanda CHP’de siyaset yapan 1999 yılında dönemin Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan’ın altına imzasını attığı emeklilik yasası nedeniyle prim gün sayılarını doldurduğu halde yaş şartına takıldığı için emekli olamıyorlar. EYT ne zaman çıkacak? EYT'de son durum nedir? EYT mağdurları yıllardır yaşadıkları EYT için hiç bir zaman umutlarını yitirmedi. Son günlerde EYT ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da EYT sorunun çözümü için talimat verirken, Emeklilikte yaşa takılanların emekli olması için Meclis’e üç teklif sonulduğu yine son dakika gelen haberler arasında yer almakta.

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, son bir yıl içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yararına 20 dolayında yasa teklifi verildiğini ve tekliflerde üç farklı emeklilik yönteminin yer aldığına dikkat çekti. TBMM'ye sunulan yasa teklifleri incelendiğinde üç farklı yöntemin belirginleştiğini belirten Duman hangi teklif yasalaşırsa, kimleri ne şekilde etkileyeceğini de açıkladı.

EYT için birinci yöndem

Kadın için 50, erkek için 55 yaşını doldurmuş ve en az 3,600 gün hizmeti bulunan çalışanları dikkate almaktadır. Şayet bu teklif 2019 yılı içinde kabul edilirse, 1969 yılı ve öncesinde doğan 3,600 günlük (10 yıl) hizmeti bulunan kadınlar ile 1964 yılı ve öncesinde doğmuş ve yine 3,600 gün hizmeti olan erkek çalışanları kapsamış olacak

EYT için ikinci yöndem

Çalışma süresini tamamlamış olmak, yani ilk giriş tarihinin üzerinden kadınlarda 20 yıl, erkeklerde ise 25 yılın geçmiş olması. Yaş Haddini tamamlamış olmak yani kadınlarda 40-58 yaş, erkeklerde ise 44-60 yaş arasında bulunmak yeterli olacak.

EYT için üçüncü yöndem

08.09.1999 ve öncesinde ilk kez SGK kapsamında çalışmaya başlayan herkesin kadın ya da erkek çalışan ayrımı yapılmadan 5,000 günlük hizmet ile emekli olması gerçekleşebilecek. Böylelikle EYT kabul edilen herkesi kapsamış olacak.

EYT nedir, EYT ne zaman çıkartıldı?

Dönemin Çalışma Bakanı olan ve şuanda CHP’de siyaset yapan Yaşar Okuyan’ın imzasıyla 9 Eylül 1999 ve sonrasında sigortalı olan erkekler için 60, kadınlar için 58 yaş şartı getirildi. Yani, bir gecede emekli olmak için belirli bir yaşı doldurmak zorunda kaldılar. Ve sorun tam da bu noktada başladı. 1999’da sisteme acil müdahale gerekiyordu ve neredeyse bir gecede şartlar değişti. Sonuçta ‘emeklilikte yaşa takılanlar’ oluştu.