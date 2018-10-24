EYT önergesi CHP MHP HDP oylarıyla kabul edildi EYT çıkıyor mu?

Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) sorunu çözmek için Meclis Başkanlığına verilen İYİ Parti’nin araştırma önergesi CHP, HDP ve MHP’nin oylarıyla kabul edildi. Peki EYT çıkacak mı? EYT’de bundan sonra ne olacak?

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili İYİ Parti'nin verdiği araştırma önergesi CHP, HDP ve MHP'nin de desteğiyle Meclis'te kabul edildi. Öneri, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülerek komisyon kurulup kurulmayacağına karar verilecek.