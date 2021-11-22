EYT ne zaman çıkar? EYT emeklilik yaşı kaça düşecek?

EYT konusunda son günlerde bir hayli açıklamalar geliyor. AK Parti’den ardı ardına EYT açıklaması gelirken, öncelik olarak asgari ücret, 3600 ek gösterge olduğu vurgulanırken, EYT konusunun bu iki konunun hayata geçirilmesinden sonra masada olacağı konuşuluyor. EYT konusunda en açık destek MHP’den geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin yapılan grup toplantısında EYT'ye ilişkin şu açıklamayı yapmıştı: “24 Haziran seçimlerine girerken hazırlamış olduğumuz beyannamede neyi vaat ettiysek arkasındayız. Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi bizim sorumluluğumuzdadır. EYT çözülerek gündemden çıkarılmalıdır.” dedi.

EYT'li için 3600 prim günü ile maaş formülü masada. Bu formül EYT'li emekli olması için önemli bir aşamayı atlamasını sağlayacak. 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar çalışmayı merakla beklemeye başladı. Bu kapsamda, 3600 prim günü tamamlayanlara ilişkin formüller de gündeme gelecek. Mevcut düzenlemeye göre 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 15 yıl, 3600 prim günü doldurma şartıyla kısmi emeklilik hakkına kavuşuyor. Bu sisteme göre en erken emeklilik yaşı kadınlarda 50, erkeklerde 55. Bu yaş, ilk sigortalılık tarihi kadınlarda 08.09.1981'den, erkeklerde 08.09.1976'dan önce olanlarda geçerli oldu.

Bu tarihlerden sonra 9 Eylül 1999'a kadar işe girenler için ise yaş ve kademe devreye girdi. İlk defa işe girilen tarih ve 3600'ün tamamlandığı tarihe göre kadınlarda yaş 58'e, erkeklerde ise 60'a kadar yükselebiliyor.

EYT ile emeklilik ne zaman? EYT emeklilik yaşı kaça düşecek?

EYT çalışmalarıyla birlikte kısmi emeklilikte yaş durumu da gündeme geldi. 3600 günü olup yaşı bekleyenlerin kadınsa 50, erkekse 55 yaşını tamamlayanların emekli edilmeleri bir formül olarak duruyor. Yaşı bekleyen ancak tam emeklilik için primi eksik olanlar bu formülle emekli olabilecek. Prim eksik ise 3600 günü tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılacak. 3600 gün yani 10 yıllık primi olanlar kadınsa 50, erkekse 55 yaşını da doldurmuşsa emeklilik yolu açılacak.