EYT ne zaman çıkacak? EYT mağdurlarını emekli etmek boynumuzun borcu

EYT son dakika haberleri emeklilikte yaşa takılanlar tarafından yakından takip edilmekte. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın EYT ile ilgili son dakika açıklaması merak ediliyordu. Erdoğan, “40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur” diyerek, bir nevi EYT’nin çıkmayacağını açıklamış oldu. MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri sonrası "EYT'liler dilenci değildir. 40 yaşında emeklilik peşinde hiç değiller" dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da son dakika EYT açıklamasında bulunanlar arasında yerini aldı. Karamollaoğlu, “Yasal tıkanıklardan dolayı emekliliğe ayrılamayan insanlarımızın hakkını aramak, haklarını onlara eksiksiz vermek boynumuzun borcudur" dedi. Peki EYT’de son durum ne? EYT bugün haberleri.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da EYT mağduru bir kadınla sohbet etti. Bir kadın Erdoğan’a seslenerek, “Cumhurbaşkanım EYT çıkar mı?” dedi. Erdoğan, “Yani 40 yaşında emekli mi olalım, 40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur” yanıtını verdi. Bunun üzerine kadının, “Sağlığımız bozuluyor nasıl yapacağız?” demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sağlığı bozuk olanlar zaten primlerini her şeyini ödemişse, erken emeklilik noktasında zaten emekli olur” yanıtını verdi.

“Emekliliğe ayrılamayan insanlarımızın hakkını aramak boynumuzun borcudur"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabı twitter üzerinden 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ı destekleyen bir paylaşım yaptı. EYT'lilerin emekli olması yönündeki yasal engelin kaldırılması gerektiğini vurgulayan Karamollaoğlu, "Yıllarca alınteri ile ekmeğini kazanmış emekliliğe ayrılan ya da hak ettiği halde yasal tıkanıklardan dolayı emekliliğe ayrılamayan insanlarımızın hakkını aramak, haklarını onlara eksiksiz vermek boynumuzun borcudur" dedi. Yaptığı açıklamada emeklilerin maaş rejiminin düzeltilmesi gerektiğini de belirten Karamollaoğlu, "Emeklilerimizin pazardan boş poşetlerler dönmek zorunda kalmadığı çocuklarına, torunlarına ve kendilerine canlarının istediklerini alabildikleri maddi imkanlar mutlaka sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

MHP’den EYT açıklaması

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin mağduriyeti ile ilgili açıklama yaptı. Enginyurt, "EYT'liler dilenci değildir. 40 yaşında emeklilik peşinde hiç değiller" ifadelerini kullandı.

EYT 2020 yılı bütçesine girmedi

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, emeklilikte yaşa takılanlar için bütçeden kaynak ayrılıp ayrılmadığına dair bir soru üzerine ise “2020 yılı bütçesi yapılırken mevcut belirlenmiş Kalkınma Planı, Yeni Ekonomi Programı ve mevzuatta tanımlanmış görevler kapsamında giderler oluşturuldu. Dolayısıyla mevzuatta öngörülmeyen herhangi bir konuda bütçeden yeni bir kaynak öngörülmedi.” dedi. Önümüzdeki yılın dış borçlanma hedefine ilişkin soruyu da yanıtlayan Ağbal, Hazine ve Maliye Bakanlığının, 2020 yılı borç yönetim planına ilişkin gerekli açıklamaları yapacağını bildirdi.