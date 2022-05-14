EYT ne zaman çıkacak? EYT 2023 seçimleri öncesi çıkar mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 ek gösterge meselesinin çözümünü bu ay sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Son düzenlemeleri yapıyoruz." dedi. 3600 ek gösterge artışında sona gelinmesinin ardından bu kez EYT konusu masaya yatırılacak.

EYT var mı, EYT ne zaman çıkacak?

Bakan Vedat Bilgin, EYT konusunda yüreklere su serpen açıklamayı yaparak, emeklilikte yaşa takılanların beklediği mutlu açıklamayı yaptı. Bakan Bilgin, “ 3600 ek gösterge meselesinin çözümünü bu ay sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Bitti zaten, son düzenlemeleri yapıyoruz. İşte sözleşmeli personel meselesi var, EYT meselesi var. Bunların hepsi bizim önümüzde. Dosyaları adım adım açıyoruz ve sorunu çözdüğümüzde kamuoyumuzla paylaşıyoruz." dedi.

EYT ne zaman çıkacak?

TGRT Haber’de Ziya Osman Açıkel ve Gözde Altıntepe ile Gün Başlıyor Programında soruları cevaplayan EYT Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran Özüpak, "EYT son durum"u anlattı.

Gönül Boran Özüpak, seçim arifesinde bir kez daha EYT sorununu ifade etmek adına yarın İstanbul Maltepe’de miting düzenleyeceklerini söyledi. EYT ile ilgili son gelişmeleri anlatan Özüpak şunları söyledi: “Çözüme adım adım yaklaşıyoruz. 2023 seçimlerini önemsiyoruz. Yıllardan görmezden gelindi, şimdi masaya yatırıldı. Yıllardır çalışma yapılıyor, biz hakkımızın verilmesini istiyoruz. Oyalama taktiği istemiyoruz. Yarın mitingde herkes hakkımı isteyeceğim diyecek” dedi.

EYT nedir?

EYT, 9 Eylül 1999 tarihinden önce herhangi bir sigortalılık (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, özel banka emekli sandığı) kapsamında sigortalı olanları kapsıyor. 9 Eylül 1999 öncesinde yaş şartı aranmaksızın 4/a (SSK) sigortalıları prim günü ve sigortalılık süresi, 4/b (Bağ-Kur) sigortalıları prim günü, 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında olanlar hizmet süresi koşullarını sağladıklarında emekli olabiliyordu. Ancak 8 Eylül 1999 tarihinde yapılan değişiklikle, bir de yaş koşulu getirildi. AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi için "2022 yılı içerisinde ne yapacağımızın müjdesini paylaşacağız" açıklamasında bulunmuştu.