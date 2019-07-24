EYT ne oldu? Emeklilikte yaşa takılanlar son durum

Emeklilikte yaşa takılanlar mağdurları EYT ne zaman çıkacak? sorusunu sormaya devam ediyor. 31 Mart yerel seçimlerinde EYT’lilere vaadlerde bulunan Mansur Yavaş, EYT kaç zaman oldu EYT sözünü tutmadı. Mansur Yavaş’ın EYT sözünü hatırlatan Ankara Büyükşehir Belediye eski başkanı Melih Gökçek, "Sahi EYT işi ne oldu sayın Mansur Yavaş?” sorusunu sordu.

EYT son dakika gelişmesi. Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerle ilgili paylaşımlarda bulundu. Melih Gökçek, 31 Mart yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilen Mansur Yavaş'a "Sahi EYT işi ne oldu sayın Mansur Yavaş?" diye sordu. Gökçek, "Seçimde kullan, sonra unut. Kolonyalı mendil mi bu?" diye yazdı. Paylaşımlarını sürdüren Melih Gökçek, "Hadi konuşun, seçimde desteğimiz seninle diyordunuz? Ne oldu?" şeklinde konuştu.