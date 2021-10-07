EYT konusunda Erdoğan’dan yeni açıklama var mı? EYT ne zaman çıkacak?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Burada konuşma yapan Erdoğan, 3600 ek gösterge konusu üzerinden CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. "Kılıçdaroğlu memurları tahrik etmek için 3600 ek gösterge meselesini tekrar edip duruyor" diyen Erdoğan, "Bunu gündeme getiren biziz. Önümüzdeki yılın sonuna kadar bu meselenin çözüleceğini muhataplarımıza beyan eden biziz. Bu zat neyi konuşup duruyor" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3600 ek gösterge müjdesinden sonra EYT mağdurları da EYT’nın seçimden önce çıkıp çıkmayacağını sorgulamaya başladı.

EYT çıkıyor mu?

EYT çıkacak mı? EYT son durum ne? Emeklilikte Yaşa Takılan yaklaşık 700 bin kişiyi ilgilendiriyor. Yeni yasama yılında Meclis’in açılması sonrası emeklilikte yaşa takılan ve EYT sorununun çözümünü bekleyen binlerce vatandaş EYT Meclis’e gelir mi? EYT çıkar mı? sorularını sormakta. Geçtiğimiz hafta TGRT ekranlarında Çare Ne programına katılan Türkiye Gazetesi yazarı Yücel Koç Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) durumu ile ilgili kulis bilgisini canlı yayında açıkladı.

EYT ne zaman çıkıyor?

EYT 2023 seçimden önce çıkar mı? Türkiye Gazetesi yazarı Yücel Koç, 2023 seçimlerinden önce EYT'in çıkacağını söyledi. Koç, "EYT çıkacak. Belgen var mı diyorlar, bu işin belgesi olmaz. Görüşüldü, konuşuldu, dinledik. Güvenmediğimiz kişiler olmasa zaten yazmadık. 2019 seçimlerinden edinilen tecrübeler ışığında 2023'e gidereken bu konuların yeniden gözden geçirildiği, bununla ilgili yapılabilecek ne varsa, bunların masaya konduğunu, konuşulduğunu ve çözmek için çok ciddi bir irade olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Koç, bakanlıktan birileriyle görüştüğünü ve kendisine bu konunun çözüleceğinin sözünün aktarıldığını kaydetti, görüşmesinden "Emeklilikle ilgili bütün sorunları çözeceğiz" mesajı aldıklarını açıkladı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu Başkanı Gönül Boran da “Ankara'da bir eylemimiz oldu. Bakanlıktan bir EYT'lilerin sorunları çözülecek diye laflar olsa bile net bir şey yok" diye konuştu.

Erdoğan’dan EYT açıklaması var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın EYT konusunda yeni bir açıklaması yok. Erdoğan, daha önce yaptığı EYT açıklamasında "Tutturmuşlar EYT. İskandinav ülkeleri bu sistemle battı. Yapmayacağız seçim kaybetsem bile bu işte yokum. Hem erken emekli olduğu zaman ideal ücreti alamayacak hem de ikinci bir iş arayacak, bu da işsizliğe öncü olacak. Bu hesap kötü, şer, zararlı bir hesaptır. Biz bunu politik hesaplarla yapmayacağız. Arkadaşlarıma söylüyorum beni bu yola asla teşvik etmeyin." diye konuşmuştu.

EYT açıklamaları

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, emeklilikte yaşa takılanların durumuna ilişkin de "O konu kapanmıştır. Çünkü Türkiye'nin bugünkü ekonomik koşullarıyla böyle ağır bir yükün altına girebilecek noktada değil. Bir de tabii çok genç yaşta emeklilik de Türkiye'nin kaldırabileceği bir durum değil." açıklamasını yapmıştı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, binlerce askerin görevinin başında olduğunu ve bu durumun ekonomik yönden önemli sorumluluklar doğurduğunu vurgulayarak, "Erken emekliliği gündeme taşıyarak, karşılığını ve kaynağını bulmakta zorluk çekilen bir ortamda bu vaadin yerine getirilmesi talebi belki ana muhalefet açısından uygun düşebilir. Ama bizim Cumhur İttifakı'nın yaklaşımı ve anlayışı açısından doğru bulmadığımı ifade ettim." değerlendirmesini yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümetin aldığı kararı doğru bulduklarının altını bir kez daha çizen Bahçeli, "Zannederim isabetli olur ülkemiz açısından." demişti.