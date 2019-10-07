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EYT ile emekli olacaklar kimler? EYT bana vurur mu?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) son dakika haberleri an be an takip edilmekte. Meclis’in açılmasıyla birlikte EYT haberleri daha da bir önem kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın EYT konusunda verdiği talimat sonrası şimdi gözler Meclis’te. Emeklilikte yaşa takılanlar yasası çıkması durumunda binlerce hatta milyonlarca vatandaşı etkileyecek olan emeklilik yasasına ilişkin yeni gelişmenin olup olmadığı sorgulamakta. Peki EYT son durum ne? EYT ile emekli olacaklar kimler? EYT bana vurur mu? EYT bugün 7 Ekim Pazartesi haberleri.

07 Ekim 2019 Pazartesi 11:42
EYT ile emekli olacaklar kimler? EYT bana vurur mu?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) son dakika haberleri an be an takip edilmekte. Meclis’in açılmasıyla birlikte EYT haberleri daha da bir önem kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın EYT konusunda verdiği talimat sonrası şimdi gözler Meclis’te. Emeklilikte yaşa takılanlar yasası çıkması durumunda binlerce hatta milyonlarca vatandaşı etkileyecek olan emeklilik yasasına ilişkin yeni gelişmenin olup olmadığı sorgulamakta. Peki EYT son durum ne? EYT ile emekli olacaklar kimler? EYT bana vurur mu? EYT bugün 7 Ekim Pazartesi haberleri.

Emeklilikte yaşa takılarlar (EYT) haberleri gündeme gelmesiyle birlikte emekliliğine az bir süre kalan vatandaşlar emekli ne zaman olurum? EYT çıkarsa emekli olur muyum? EYT bana vurur mu? gibi soruların sormakta. Posta gazetesi yazarı Ekrem Sarısu, "Erken emeklilik için ortada bir yasa tasarısı dahi yok" başlıklı yazısında kendisine gelen emeklilikte yaşa takılanlar EYT sorularına yanıt verdi.

5 Mart 1975 doğumluyum. SSK başlangıç tarihim 1 Haziran 1994 olup 6308 gün prim ödemem var. Ne zaman emekli olabilirim? EYT çıkarsa hemen olur muyum?

Cevap: Emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5750 gün prim ödeme ve 55 yaş şartlarına tabisiniz. Priminiz yeterli olduğundan 55 yaşınızı dolduracağınız 5 Mart 2030’da emekli olabilirsiniz. Sizin gibi emekli olmak için aranan şartlardan yaş dışındakileri sağlayanları emekli edecek bir yasa çıkarsa siz de yararlanırsınız. Ancak böyle bir yasa çıkıp çıkmayacağı henüz belli değil. Ortada bir yasa taslağı dahi yok. Sorunuzun ikinci kısmına yasa çıktıktan ve yasa görüldükten sonra daha sağlıklı cevap verilebilir.

EYT çıkarsa kimler emekli olur?

Soru: 12 Mayıs 1974 doğumluyum. SSK başlangıç tarihim 1 Mart 1990 olup 8300 gün prim ödemem var. Hâlâ çalışmaktayım. EYT adı altında bir yasa çıkarsa faydalanabilir miyim?

Cevap: Emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5525 gün prim ödeme ve 52 yaş şartlarına tabisiniz. Prim ödemeniz yeterli olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz bile, 52 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Sizin gibi emekli olmak için aranan şartlardan yaş dışındaki şartları sağlayanları emekli edecek bir yasa çıkarsa, tabi ki siz de yararlanarak emekli olabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 11:42
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