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EYT için nabız mı yoklandı ? Son haberler EYT’de yeni gelişme var mı?

EYT’liler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Prof. Dr. Vedat Bilgin’i emeklilikte yaşa takılanların sorunun çözümü konusunda görevlendirilmesinden sonra EYT emeklilik bekleyen milyonlarca vatandaş emeklilik için umutlandı. Ancak Bakan Berat Albayrak’ın “EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok” açıklaması moralleri bozdu. Bakanın açıklamasına hem siyasi çevrelerden hem de EYT cephesinden anında karşılık geldi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Dilek Ete de EYT için nabız yoklandığını söyledi. Peki Son haberlere bakıldığında EYT’de yeni gelişme var mı? İşte EYT haberleri ve son dakika gelişmeleri.

09 Ekim 2019 Çarşamba 12:24
EYT için nabız mı yoklandı ? Son haberler EYT’de yeni gelişme var mı?

EYT’liler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Prof. Dr. Vedat Bilgin’i emeklilikte yaşa takılanların sorunun çözümü konusunda görevlendirilmesinden sonra EYT emeklilik bekleyen milyonlarca vatandaş emeklilik için umutlandı. Ancak Bakan Berat Albayrak’ın “EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok” açıklaması moralleri bozdu. Bakanın açıklamasına hem siyasi çevrelerden hem de EYT cephesinden anında karşılık geldi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Dilek Ete de EYT için nabız yoklandığını söyledi. Peki Son haberlere bakıldığında EYT’de yeni gelişme var mı? İşte EYT haberleri ve son dakika gelişmeleri.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın kampta yaptığı sunumların ardından milletvekillerinden en çok gelen soru Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili oldu. Albayrak, sorulara “EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok” diye yanıt verdi. Albayrak’ın, sunumunda, “Seçimlerin yenilenmesi ve ekonomik saldırılar olmasaydı bugün ekonomideki veriler bizim istediğimiz noktada olacaktı. Ama çalışmalarımızı yaptık. En kısa sürede özellikle işsizlikte pozitif adımlar olacak” dediği öğrenildi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise bu konuda popülist davranamayacaklarını belirterek, “Yıllık 30 milyar liralık bir ek bütçe gerektirir” şeklinde konuştuğu iddia edildi.

EYT cephesinden bakanların EYT açıklamasına cevap gecikmedi.  EYT SYD Derneği İl Koordinatörü Alper Özüpak, “Bakan Selçuk ile Bakan Albayrak’ın başından beri bizi yük olarak gördüğünü biliyoruz. Bu rapor sonrasında ben inanıyorum ki Cumhurbaşkanımız bize bir açıklama yapacak. Mücadelemiz sonuna kadar, son arkadaşımız emekli olana kadar devam edecek” diye konuştu.

"Emeklilik hayalimiz vardı"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a yanıt, EYT Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak’tan geldi. Özüpak, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: “Gün geçmiyor ki EYT ile ilgili bir haber çıkmasın. Her yerde, her ortamda, her siyasetçinin ağzındayız. Biz erken emeklilik isteyen olduk, bütçeye ekstra yük getiren olduk, türemiş olduk, köpük olduk, boş işler olduk onların söylemleriyle. Ama biz haklı mücadelemizden asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Anayasal hakkımız vardı, emeklilik hayalimiz vardı, bu hayallerimizi gerçekleştirmek adına haklılığımız doğrultusunda bu mücadelemizi buralara taşıdık.”

CHP'den EYT açıklaması

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM'de yaptığı açıklamada "Emeklilikte yaşa takılanların hakları bir an önce verilmelidir. Kayıt dışının  varlığına rağmen EYT’lileri maliyet görmek, onlardan alınan primi yok göstermek ve haksız suçlamalar üretmek yakışık almamaktadır" ifadesini kullandı.

 “EYT için nabız yokladı”

Sosyal Güvenlik Uzmanı Dilek Ete, emeklilikte yaşa takılanlar EYT için "Gündemimizde yok" diyenin nabız yokladığını belirtti. EYT Derneği'nin sözünü mühr-ü reisten aldığını ifade eden Ete, "EYT ile ilgili yaptığı açıklamanın devamında çıkacağına yürekten inandığını belirterek, çıkmayacağı ihtimalinin aklında hiç olmadığının altını çizdi.

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 12:24
  1. Niğde
  2. EYT için nabız mı yokladı ?
  3. Son haberler
  4. EYT’de yeni gelişme var mı?
  5. EYT haberleri ve son dakika gelişmeleri

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  • ahmetahmet18 dk önce
    aynı oyunu hükümetimiz beraat almışlardada yaptı,toplumda büyük bir beklenti vardı,fakat naci bostancı böyle bir çalışma yok dedi.yahu neden kanun verdiği hakkı vermek istemiyorsunuz?sonrada oylar neden düşüyor öylemi?basit basit hatalarla kaybediyoruz.sayın Erdoğan bunları görmüyor mu?görmemesi imkansız.peki bu inat niye,nerde adalet ile yönetmek.hani örnek verilen hz.OSMAN r.a.

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