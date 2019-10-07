EYT hangi tarihte çıkacak? | EYT son durum EYT’den kimler yararlanacak

EYT ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) sorununun çözümü konusunda Prof. Dr. Vedat Bilgin’e talimat vermişti. Son dakika: Milyonlarca kişiye müjde nihayet geldi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak’dan EYT açıklaması geldi. EYT-SYDD Başkanı Gönül Boran Özüpak, "Ben çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. Süre konusunda hani 6 ay 1 sene falan demiyorum ama en kısa sürede bence bir açıklama gelecek. Biraz daha sabır diyorum arkadaşlarıma. Çok bekledik ama biraz daha sabır." dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılının başlamasıyla Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusu da tekrar gündemin önemli başlıkları arasında yer almaya başladı. EYT'liler Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu'ndan gelecek habere odaklanmışken, EYT yasasından kimlerin ne şekilde yararlanacağını da araştırmaya devam ediyor. Konuyla ilgili bir rapora göre eğer söz konusu yasa bugün çıkarsa herkesin emekli olması mümkün değil, EYT bekleyenlerin emekliliğinin 10 yıllık süreye yayılacağı ve 1 milyona yakın kişinin bundan faydalanacağı belirtiliyor. Son olarak EYT’nin ne zaman çıkacağına ilişkin EYT Derneği başkanından önemli açıklama geldi. İşte son dakika EYT haberinin detayları.

EYT'nin çıkması çok uzun sürmeyecek

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, Bakış TV'de Gündeme Bakış programına konuk oldu. Gönül Boran Özüpak programda "EYT ne zaman çıkar" sorusunu yanıtladı. Program sunucusunun "Sizin tahmininize göre bu yasa ne zaman yürürlüğe girer ya da girer mi?" sorusuna EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak şu cevabı verdi: "Ben çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. Bu mücadelenin Cumhurbaşkanımız tarafından böyle bir kurul ile bir çalışma başlatılmasıyla artık böyle bir mağduriyetin varlığının gösterdikleri, kabul etmiş olarak görüyorum ve süre konusunda hani 6 ay 1 sene falan demiyorum ama en kısa sürede bence bir açıklama gelecek, yine bizler de o masanın bir ucunda olmayı istediğimizi üstüne basa basa söyledik. Zaten gerekli paylaşımları bilgi aldığımız sürece yaptığımız görüşmeler süresince sosyal medyada gerekli açıklamaları yapıyoruz. Biraz daha sabır diyorum arkadaşlarıma. Çok bekledik ama biraz daha sabır."