EYT erken emeklilik! Emeklilikte yaşa takılanlar son durum

Emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT, 1999 yılında emeklilik yaşını yükselten 4447 sayılı kanun ile ortaya çıkmış oldu. Kanundan önce erkekler için 25, kadınlar için 20 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin günlük prim gün sayısını doldurmak emekli olmak için yeterliydi. 8 Eylül 1999 tarihinde çıkartılan kanunla emekli olmak yaş şartına bağlandı. Emeklilikte yaşa takılanlar seslerini duyurmak için yıllardır mücadele etmekte. 1999 yılında dönemin Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan’ın mucidi olduğu çalışma yasana ilişkin düzenleme sonucu emeklikte yaş şartı getirildi. Bu düzenleme sonucu günümüze kadar sayıları binleri bulan emeklilikte yaşı bekleyen mağdurlar oluştu. Emeklilikte yaşa takılanlar emekli olmak için TBMM’den çıkacak düzenlemeyi bekliyor. Peki EYT ne zaman çıkar? EYT çıkacak mı? EYT emeklilikte yaşa takılanlar son durum ne?

Türkiye’de emeklilerin gündemi haline gelen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasına ilişkin bir bekleyiş hakim. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere birçok siyasi isim tarafından EYT ile ilgili açıklamalar merakla takip ediliyor. Yapılacak düzenleme, Emeklilikte Yaşa Takılanlar için kolaylık olacak. EYT düzenlemesiyle emeklilik yaşı kadınlarda 58'e, erkeklerde 60'a yükseltilerek emeklilik için gerekli prim gün sayısı ise 7 bin güne yükseltilmiş oldu. EYT son durum ne?

EYT yasası çıkacak mı?

EYT ile ilgili en güncel açıklamayı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptı. Selçuk, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin olarak EYT'lilerin emekli olduktan sonra çalışmak istediklerini, emekliliğin teknik adının "Yaşlılık aylığı" olduğunu dünyanın hiçbir yerinde 48 yaşındakilerin yaşlı sayılmadığını ifade etti. Bakan Selçuk, emeklilik konusunda reform çalışmasının olduğunu ve bunun uzun soluklu olacağını dile getirdi.

EYT yasasının maliyeti nedir?

Derneğın açıklamasına göre, EYT yasası çıkmış olursa ilk olarak emekli olacak kişi sayısı 750 bin ile 1 milyon kişi arasında kalacak. Kişi başı aylık 1600 TL emekli aylığı ödendiği göz önenüne alınırsa, aylık 1.2 milyar, yıllık olarak da 14.4 milyar liralık bir maliyet ortaya çıkmış olacak.

2008 EYT değişikliği

2008'de yapılan bir diğer yasa değişikliğiyle emeklilik için gereken yaş sınırı bir kez daha yükseltildi. 2048'de kadın ve erkek çalışanlar için emeklilik yaşını 65'te eşitlemesi öngörülen sistem uyarınca, halen çalışmakta olanların emeklilik yaşı da prim günlerinin dolmasına rağmen yükselmiş oldu.

Mevcutları çalışanlara yönelik olarak da işleyen düzenlemeyle birlikte, emeklilikte yıl şartını doldurmasını az bir süre kalanlar da emekli aylığı almak için bir süre beklemek zorunda oldu. Değişikliğin ardından kadınların kademeli olarak 58, erkeklerin ise emeklilikleri 60 yaşına kadar uzatıldı.

Türkiye’de 5 milyon 404 bin EYT’li var

Raporda, emeklilikte yaşa takılanların sayısına ilişkin tahminlere de değinildi. 2000 yılında toplam sigortalı çalışan sayısının 11 milyon 759 bin, emekli sayısının ise 5 milyon 913 bin kişi olduğuna yer verildi. 2000 yılından 2018 yılına kadar 5 milyon 854 bin, bu yıl da 400 kişinin emekli olduğu dikkate alınırsa, emeklilikte yaşa takılanların sayısının 5 milyon 404 bin kişi olduğu kaydedildi.

Erken emeklilik nasıl olunur?

EYT yasasının çıkmasını bekleyen binlerce vatandaşın yanında milyonlarca çalışan da erken emekli olmanın yollarını arıyor. Emekli olmak için çalışma yılı, prim gün sayısı ve yaş şartı gerekli. Ancak bazı durumlarda erken emeklilik de mümkün. Emeklilik yılını erkene çekmenin yolları vardır. Bunlar askerlik borçlanması, doğum borçlanması, malulen emeklilik, 3600 günle emeklilik erken emeklilik yollarından bazılarıdır.

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