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EYT, enflasyon zammı Kıdem tazminatı son dakika ne zaman?

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren EYT emeklilikte yaşa takılanlar, emekli temmuz enflasyon zammı, kıdem tazminatı konusunda Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan son dakika açıklaması geldi. Atalay hem EYT kıdem tazminatı hakkında ise; "Elde edilmiş haklarımızdan bir arpa boyu geri gidilmesini kabul etmeyiz. EYT konusunda Türkiye’nin ekonomik durumu bahane ediliyor. Ama bir yerden başlanması zorunlu" ifadesini kullandı. Emeklilikte yaşa takılanlar son dakika haber. Emekli enflasyon farkı ne kadar 2019, kıdem tazminatı son durum ne?

07 Haziran 2019 Cuma 15:44
EYT, enflasyon zammı Kıdem tazminatı son dakika ne zaman?

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren EYT emeklilikte yaşa takılanlar, emekli temmuz enflasyon zammı, kıdem tazminatı konusunda Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan son dakika açıklaması geldi. Atalay hem EYT kıdem tazminatı hakkında ise; "Elde edilmiş haklarımızdan bir arpa boyu geri gidilmesini kabul etmeyiz. EYT konusunda Türkiye’nin ekonomik durumu bahane ediliyor. Ama bir yerden başlanması zorunlu" ifadesini kullandı.

2019 Ocak asgari ücret zammı pazarlıkları öncesi yaptığı çıkışlarla gündem oluşturan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay Ramazan Bayramı sonrasında ana gündem maddelerini açıkladı ve gündem maddelerini ise şu şekilde sıraladı; "Kamu toplusözleşmeleri, kıdem tazminatı ve Emeklilikte Yaşa Yakılanlar (EYT)" Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay bunun yanı sıra kamu toplus özleşmelerinde ise enflasyon altında bir zammı konuşmayacaklarını bildirdi.

Enflasyon zammı son dakika ne kadar olacak?

Atalay, “Bayram tatili sonrasında gündemimizdeki en önemli konulardan biri kamu toplu sözleşmeleri. Yaklaşık 200 bin işçiyi kapsayan görüşmeler önceliğimiz. Bu 200 bin kişinin yaklaşık 170 bini Türk-İş üyesi, geri kalan işçiler diğer sendikaların. Bu Hükümet göreve başladıktan bu yana sözleşmeleri hep haziran, temmuz aylarında imzaladık. Bu yıl biraz gecikti. Şimdi haziran ayı enflasyonunu da bir görüp ondan sonra masaya oturmayı planlıyoruz. Şunu belirteyim; enflasyonun altında bir zammı konuşmayız. Çünkü konuşmamızın bir anlamı yok." İfadesini kullandı.

Kıdem tazminatı son dakika ne zaman?

Kıdem tazminatı hakkında elde edilen haklardan bahseden Atalay açıklamasında "Gündemimizdeki diğer konu kıdem tazminatı. Kıdem tazminatının fona devrine biz de işveren de karşı. Elde edilmiş haklarımızdan bir arpa boyu geri gidilmesini kabul etmeyiz. Bu konuda Başkanlar Kurulu olarak görüşlerimizi net olarak açıkladık. Kırmızı çizgimizi koyduk. Aksi bir durumu kabul etmeyeceğimizi söyledik. Bu tutumumuz sürüyor ve sürecek." dedi.

EYT son durum ne? EYT ne zaman çıkacak?

EYT son durum ne? Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda da konuşan Atalay şu ifadeleri kullandı: "Türkiye’nin ve Türk-İş’in gündemindeki bir başka konu da EYT'lilerin durumu. EYT’liler içinde çok zor durumda olanlar var. Yaşı 45-50’ye gelmiş iş bulamayan ve sağlık hizmetlerinden yararlanamayanlar bulunuyor. Bu ciddi bir sorun. Bu şekilde devam etmesi toplumun önemli bir yarası. Bir çare bulunması gerekiyor. Türkiye’nin ekonomik durumu bahane ediliyor. Ama bir yerden başlanması zorunlu." dedi. 

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 15:44
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