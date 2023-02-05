EYT düzenlemesini bekleyenlere müjde! Tarih verdi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, katıldığı bir televizyon programında Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenleme hakkında bilgi verdi.

"Süreç EYT'liler için uzayacak mı?" sorusunu yanıtlayan Turan, şunları söyledi:

"Ben bir gün, olmadı iki günde biter diye düşünüyorum. Salı akşamı, olmadı çarşamba akşamı biter diye düşünüyorum. Yoklamada çıkarsak, problem olmazsa biter diye düşünüyorum. EYT'yle ilgili arkadaşlarımız müsterih olsunlar."

EYT düzenlemesi

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, üç gün önce EYT emeklilerine ayrılacak kaynağın 120-150 milyar TL arasında olacağını açıklamıştı. 150 milyar baz alındığında, EYT'lilere emekli aylığı martta bağlanacağı için aylık bütçenin 15 milyar lira olacağı hesaplanıyor.

Diğer yandan en düşük emekli aylığı 5 bin 500 TL'ye yükseltildi. Ortalama emekli aylığıysa yüzde 30'luk son zammın ardından 9-10 bin TL'ye çıktı. Hesaplamalara göre bu tabloyla EYT'den martta emekli olacakların sayısı en iyi ihtimalle 1,5-1,6 milyon kişi olacak.

Memurların emeklilik sonrası çalışma hakkı bulunmadığı için tamamının hemen başvurmayabileceği ve kademeli sistem dikkate alındığındaysa bu yılın bütçesini etkileyecek EYT emeklisi sayısı 1,1-1,2 milyon kişi aralığına düşebilir. Yani emekli sayısı, başlangıçta ifade edilenin yarısına düşecek.