EYT çıkıyor mu son dakika? | Binali Yıldırım EYT açıklaması

Emeklilikte yaşa takılanların en çok merak ettiği konuların başında EYT yasa teklifi geliyor. EYT için umutlu bekleyiş sürüyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlarda son durum ne? Binali Yıldırım EYT açıklaması nedir?Binali Yıldırım kendisine yöneltilen EYT ile ilgili soruya ne yanıt verdi? İşte son dakika EYT ile ilgili detaylar haberimizde...

EYT yasası ne zaman çıkacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ‘Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın (EYT) haklarının verilmesini isteyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’ye cevap verdi. Bakan Selçuk, “Bu konu gündemimizde yok” ifadelerini kullandı.

EYT’de son olarak CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Dürer’in hazırlayıp meclise sunduğu EYT kanun teklifi AK Parti oyları ile reddedildi.

Millet ittifakı"nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mansur Yavaş, basın mensuplarının kendisine yönelttiği, EYT’lilere yönelik sağlık primlerinin ödenmesine ilişkin projesinin eleştirilmesiyle ilgili soruya;

"EYT’liler 75 TL primi yatıramadığın zaman kendisi, ailesi, çocukları sağlık yardımından yararlanamıyor. Bunun farkında değiller. Belediye nerelere para ödemiyor ki? 75 TL EYT’lilerin parasını ödemek konuşulacak bir konu bile değil. Ankara’daki bütün EYT’lilerin sağlık priminin parasını yatırsak bir dinozor parası yapmaz" yanıtını verdi.

CHP'nin TBBM'de teklifi geri çevrildi

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut’un “emeklilikte yaşa takılanlara (EYT)” ilişkin verdiği kanun teklifinin doğrudan gündeme alınması önerisi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmedi.

Üzerinde “EYT kader değildir” yazılı önlükle kürsüye çıkan Barut, “Bugün emeklilikte yaşa takılanlarla adlandırılan yurttaşlarımızın bu olumsuz durumu için ‘EYT kader değildir’ diyoruz değerli arkadaşlar. Bir insanın herhangi bir coğrafyada dünyaya gelmesi belli bir tarih, sosyoloji ve kültür arasında yaşaması kader olabilir ancak o toplum düzeninde var olan hakkının elinden alınması ve gaspedilmesi asla kader değildir. Bu olsa olsa kadersizlik olur. Adını doğru koymak gerekirse mağduriyetin adı tam anlamıyla mahkûmiyettir” dedi.

Binali Yıldırım EYT son dakika ne dedi?

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Pendik'te seçim çalışmalarını sürdürürken yanına bir vatandaş geldi ve emeklilikte yaşa takıldığını söyledi. EYT'lilerin mağdur olduğunu ifade eden vatandaş, Yıldırım'a sorunlarının ne zaman çözüleceğini sordu. AK Parti'li Yıldırım da "Sabır, biraz daha sabır" sözleriyle yanıt verdi.