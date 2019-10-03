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EYT bugün 3 Ekim 2019 Çarşamba son durum haberleri

EYT bugün haberleri yakından takip edilmekte. EYT için son günlerde umutlar artarken Meclis’in de açılmasıyla birlikte EYT çıkar mı? EYT Meclis’e gelir mi? EYT çıkarsa kimler emekli olur? EYT son durum ne? Soruları emeklilikte yaşa takılanlar tarafından sorulmakta.8 Eylül 1999 tarihinden sonra işe girenler için de emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60'a, prim gün sayısı ise 7000 gün olarak belirlendi. İŞte 3 Ekim 2019 Çarşamba son durum gelişmeleri!

03 Ekim 2019 Perşembe 08:45
EYT bugün 3 Ekim 2019 Çarşamba son durum haberleri

EYT bugün haberleri yakından takip edilmekte. EYT için son günlerde umutlar artarken Meclis’in de açılmasıyla birlikte EYT çıkar mı? EYT Meclis’e gelir mi? EYT çıkarsa kimler emekli olur? EYT son durum ne? Soruları emeklilikte yaşa takılanlar tarafından sorulmakta.  8 Eylül 1999 tarihinden sonra işe girenler için de emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60'a, prim gün sayısı ise 7000 gün olarak belirlendi. İŞte 3 Ekim 2019 Çarşamba son durum gelişmeleri!

EYT’liler için mağduriyetin başlaması 1999’da dönemin Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan’ın (şuan CHP’de siyaset yapıyor) altında imzasını attığı yasayla oldu. 8 Eylül 1999 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 4447 Sayılı Kanun'la kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 günlük prim ödeme gün sayısı olan emeklilik şartları değiştirilmiş ve 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe girenler için kadınlarda 40 ile 58 erkeklerde ise 44 ile 60 yaş arasında değişen kademeli geçiş süresi getirilmiş, 8 Eylül 1999 tarihinden sonra işe girenler için de emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60'a, prim gün sayısı ise 7000 gün olarak belirlendi. Bir kişinin hangi koşullarda emekli olacağı, statüsüne göre ve tabi olduğu kanuna göre belirlenir. 2008’den önce SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı olmak üzere üç ayrı kurum ve 5 ayrı kanun söz konusuydu. Esasen EYT grubu homojen olmayıp, SSK, Bağ-Kur, Memur, Tarım SSK ve Tarım Bağ-Kur olmak üzere farklı statülerdeki çalışanlardan oluşuyor. Dolayısıyla da EYT gurubundaki beklentiler ve talepler de birbirinden farklı olabiliyor. EYT’lilerin en temel talebi, 1999'da yapılan bu değişikliğin geçmişe dönük uygulanmasına son verilmesi ve 1999'dan önce çalışmaya başlayanların prim gün sayılarını doldurduğunda yaş şartını beklemeden emekli olabilmelerine imkan tanınmasıdır.

EYT’liler nasıl emekli edilecek? EYT için emeklilik önerileri!

EYT yasalaşması durumunda EYT bekleyenlerin hepsi mi emekli olacak?

EYT son dakika gelişmeleri! AK Parti'den flaş EYT açıklaması!

 

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 08:45
  1. EYT bugün 3 Ekim 2019 Çarşamba son durum haberleri
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