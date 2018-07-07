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EYT bekleyenler yeni kabineden çözüm bekliyor

Emeklilikte yaşa takılan(EYT) binlerce vatandaş pazartesi günü açıklanması beklenen yeni kabineden çözüm bekliyor.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 10:24
EYT bekleyenler yeni kabineden çözüm bekliyor

Emeklilikte yaşa takılan (EYT) binlerce vatandaş pazartesi günü açıklanması beklenen yeni kabineden çözüm bekliyor.

Yaşı doldurmuş ancak prim günü eksiği olanlara emekli olma imkanı sağlanıyor. Belli bir yaşın üstünde olan vatandaşlar, eksik primlerini borçlanıp emekli olabilecek. Şimdi SGK'lılar için de aynı imkanın sağlanması gündemde. Daha önceden bu konuyla ilgili bir müjde verilmişti. Yeni düzenlemenin de yeni yasama yılında gündeme alınması için çalışmaların başlayacağı konuşuluyor. Düzenleme kapsamında bazı şartlar da olacak. Bu düzenlemeden yararlanabilmek için 1800 gün prim zorunlu olacak. Bin 800 ve üzerinde prim günü olanlar eksik süreyi borçlanma yoluyla ödeyerek emekli olabilecek. 

EYT MAĞDURLARI ÇÖZÜM BEKLİYOR

Emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT mağdurları kendilerini ilgilendiren erken emeklilik çalışmalarına ilişkin şuana kadar olumlu bir gelişme ile karşı karşıya kalmadılar. Sigortalıların emekliliğe hak kazanabilmeleri için; belli bir yaşa ulaşma, belli bir süre prim ödeme, belli bir süre sigortalı olma ve Sosyal Güvenlik Kurumundan yazılı istekte bulunma koşullarının birlikte yerine getirilmesi gerektiğini belirten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, “Söz konusu koşullardan herhangi birinin eksik olması halinde, sigortalının emekli olarak değerlendirilmesine ve aylık bağlanmasına imkan bulunmamaktadır” dedi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesiyle birlikte kurulacak yeni kabinede görev alacak Çalışma Bakanının emeklilikte yaşa takılanların sorununu çözümü konusunda adımların atılıp atılmayacağı ise merak konusu.

 

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 10:24
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