EYT başkanı biraz daha sabır dedi! EYT Meclis’e ne zaman gelecek? EYT son durum ne?

EYT bekleyenler Meclis’ten gelecek son dakika müjdesini bekliyor. Yargı Paketi’nin Meclis’te komisyonlara sevk edilmesiyle birlikte EYT de Meclis’e gelecek mi? EYT ne zaman çıkacak? EYT’de son durum ne? gibi sorular daha da sıklıkla sorulmaya başlandı. EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, Son dakika EYT açıklaması yaparak “Biraz daha sabır diyorum arkadaşlarıma. Çok bekledik ama biraz daha sabır." dedi. İşte EYT son durum haberleri.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, Bakış TV'de Gündeme Bakış programına konuk oldu. Gönül Boran Özüpak programda "EYT ne zaman çıkar" sorusunu yanıtladı. Program sunucusunun "Sizin tahmininize göre bu yasa ne zaman yürürlüğe girer ya da girer mi?" sorusuna EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak şu cevabı verdi: "Ben çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. Bu mücadelenin Cumhurbaşkanımız tarafından böyle bir kurul ile bir çalışma başlatılmasıyla artık böyle bir mağduriyetin varlığının gösterdikleri, kabul etmiş olarak görüyorum ve süre konusunda hani 6 ay 1 sene falan demiyorum ama en kısa sürede bence bir açıklama gelecek, yine bizler de o masanın bir ucunda olmayı istediğimizi üstüne basa basa söyledik. Zaten gerekli paylaşımları bilgi aldığımız sürece yaptığımız görüşmeler süresince sosyal medyada gerekli açıklamaları yapıyoruz. Biraz daha sabır diyorum arkadaşlarıma. Çok bekledik ama biraz daha sabır."