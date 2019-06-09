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EYT, 3600 ek gösterge, süresiz nafaka, yeni askerlik yasası, kıdem tazminatı son dakika gelişmesi

9 günlük bayram tatili bitti. Yarın mesai başlıyor. Milyonlarca vatandaşın beklediği Emeklilikte yaşa takılanlar EYT, 3600 ek gösterge, süresiz nafaka, kıdem tazminatı, yeni askerlik yasasının çıkmasını bekleyenler yarından itibaren gözlerine Meclis’e çevirecek. 9 Haziran Pazar ceza indirimi genel af, 3600 ek gösterge artışı, emeklilikte yaşa takılanlar EYT, kıdem tazminatı, nafaka Meclis'e ne zaman gelecekİşte son durum...

09 Haziran 2019 Pazar 15:42
EYT, 3600 ek gösterge, süresiz nafaka, yeni askerlik yasası, kıdem tazminatı son dakika gelişmesi

9 günlük bayram tatili bitti. Yarın mesai başlıyor. Milyonlarca vatandaşın beklediği Emeklilikte yaşa takılanlar EYT, 3600 ek gösterge, süresiz nafaka, kıdem tazminatı, yeni askerlik yasasının çıkmasını bekleyenler yarından itibaren gözlerine Meclis’e çevirecek. 9 Haziran Pazar ceza indirimi genel af, 3600 ek gösterge artışı, emeklilikte yaşa takılanlar EYT, kıdem tazminatı, nafaka Meclis'e ne zaman gelecekİşte son durum...

Milyonlarca vatandaş, bayram sonrası gelecek müjdeli habere kilitlendi. Genel af ve ceza indirimi, ek gösterge, EYT, kıdem tazminatı ve nafaka konularında son durum merak ediliyor. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen bir programda vatandaşlardan gelen af taleplerine "Meclis açıldığında bu konuların görüşüleceği" karşılığını verdi. Peki 9 Haziran genel af, ek gösterge, EYT, kıdem tazminatı ve nafaka konusunda son durum nedir? Meclis'e geldi mi?

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İcralık çocuk' ve 'nafaka" pakette

Kamuoyunun tartıştığı bir başka konu olan nafaka mağdurları ve icra yoluyla çocuk teslimi konusunun da ceza indirimleri ile ilgili yargı paketinde yer alabileceği belirtiliyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, önceki gün nafaka konusunda tüm paydaşların görüşlerinin alındığını hatırlatarak, "Biz bu konuda teknik olarak bir çalışma yapacağız, bir sürenin olması, alt sınırın, üst sınırın olması. Alt sınır ve üst sınırı da hâkim belli kriterlere, kanundaki kriterlere bakarak rakamı da belirleyecek" açıklamasını yaptı.

Bu alanda yapılacak düzenlemenin yeni mağduriyetler oluşturmaması gerektiğini vurgulayan Gül, bir azami sürenin olacağını, mahkemenin belirlediği bu süre bitince nafakanın sona ereceğini kaydetti. Çocukların icra müdürlükleriyle teslimi sıralarında yaşanan görüntüleri de hatırlatan Gül, bu konuda psikolog, pedagogların desteğiyle çocuk tesliminin gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini ifade etti. Gül, mahkeme kararıyla çocuğun diğer tarafa gösterilmemesinde icra müdürlüklerine değil başka bir birime başvurunun planlandığını belirtti. Gül, çocuk teslimi konusunda icraya para ödenmesinin de kaldırılacağını belirterek, "Kendi çocuğunu görmek için çocuk icralık mı olur? Bunu da kaldırıcı bir düzenlemeyi yapıyoruz. Daha insani bir çalışmayı da tamamladık, Meclisimiz takdir edecektir" dedi.

Binali Yıldırım'dan EYT açıklaması

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım cuma namazını Eyüpsultan Camii'nde kıldı. Cami çıkışında vatandaşlarla tek tek tokalaşan Yıldırım, yoğun ilgiyle karşılaştı.Gazetecilere açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Seçim koordinasyon merkezimiz bugün Eyüpsultan'da program hazırlamışlar. Bu çerçevede buradayız. Buradan programa gideceğiz" şeklinde konuştu. Emeklilikte yaşa takılanlar-EYT için daha önce 'biraz sabır' dediği hatırlatılan Yıldırım, "Bakanlığımız çalışmalarını yapıyor" ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 15:42
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