EYOF'ta ilk madalya Umut Çoban'dan
- Milli güreşçi, 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde grekoromen stil 45 kiloda gümüş madalya kazandı21 Temmuz 2019 Pazar 16:10
ANKARA (AA) - 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF) mücadele eden milli güreşçi Umut Çoban, gümüş madalya aldı.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 2019 EYOF başladı. Türkiye, Bakü'deki ilk madalyasını güreş branşında elde etti.
Grekoromen stil 45 kilo finalinde ev sahibi ülkeden Farid Sadikhli'ye yenilen Umut Çoban, ikincilik kürsüsüne çıktı.
15'incisi düzenlenen organizasyon, 27 Temmuz'da sona erecek.
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