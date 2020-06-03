EYOF 2021'de kadınlar buz hokeyi maçları ilk kez yapılacak

ANKARA (AA) - Finlandiya’nın Vuokatti kentinde 6-13 Şubat tarihlerinde düzenlenecek 2021 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2021) kadınlar buz hokeyi maçları ilk kez yapılacak.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamada, "EYOF tarihinde ilk kez kadınlar buz hokeyi maçlarına ev sahipliği yapacak festivalde, 48 ülkeden 14-18 yaş aralığındaki sporcular, alp disiplini, artistik buz pateni, biatlon, buz hokeyi, kayakla atlama, kayaklı koşu, kısa mesafe sürat pateni, kuzey kombine ve snowboard olmak üzere 9 spor dalında mücadele edecek." denildi.

Açıklamada Bosna Hersek'in Saraybosna ve Doğu Saraybosna şehirlerinde düzenlenen 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2019) Türkiye’yi 6 spor dalında 17’si kız, 17'si erkek olmak üzere 34 sporcunun temsil ettiği ifade edildi.

46 ülkeden 14-18 yaş aralığında 911 sporcunun ilk olimpik deneyimini yaşadığı 2019 Kış Festivali'nde yarışmaların 8 spor dalında gerçekleştiği ve milli sporcuların alp disiplini, artistik buz pateni, biatlon, curling, kayaklı koşu ve kısa mesafe sürat pateni olmak üzere 6 dalda mücadele ettiği aktarıldı.

Ayrıca festivalde, kısa mesafe sürat pateninde milli sporcusu Furkan Akar'ın, 500 metrede gümüş, 1500 metrede bronz madalya kazanarak, Türkiye'nin EYOF 2019'dan 2 madalya ile dönmesini sağladığı belirtildi.







