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Eynerce Kavşağı ile Yavuz Sultan Selim Caddesi birleşiyor

KOCAELİ (İHA) – Dilovası Eynerce Kavşağı ile Yavuz Sultan Selim Caddesi’ni birleştirecek olan bağlantı yolunun yapımına başlandı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 11:37
Eynerce Kavşağı ile Yavuz Sultan Selim Caddesi birleşiyor

KOCAELİ (İHA) – Dilovası Eynerce Kavşağı ile Yavuz Sultan Selim Caddesi’ni birleştirecek olan bağlantı yolunun yapımına başlandı.


Dilovası’nda yaşayan vatandaşların hayatını kolaylaştıracak ‘Eynerce Kavşağı - Yavuz Sultan Selim Caddesi Bağlantı Yolu’ projesini başlatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçenin doğu tarafından giriş çıkış yapan araçlara nefes aldıracak. Proje kapsamında, Dilovası ilçesinin D-100 yoluna katılımını ve ayrımını sağlayan Eynerce Kavşağı’nın Dilovası şehir merkezine uzanan kolu Yavuz Sultan Selim Caddesi ile birleştirilerek yan yol yapıyor. Proje kapsamında Eynerce Kavşağı’ndaki menfez çalışmaları devam ediyor. Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerindeki kaldırım ve parke büyük bölümü bitirilirken, Fen İşleri Daire Başkanlığı Eynerce Kavşağı ile Yavuz Sultan Selim Caddesi’ni birleştirecek olan bağlantı yolunun kazı çalışmalarına başladı.


D-100 karayolu üzerinde yer alan Eynerce Kavşağı, Dilovası şehir merkezine ulaşımda önemli bir görev alıyor. Dilovası ilçesi D-100 karayolu yan yolu (Yavuz Sultan Selim Caddesi) mevcutta çift yönlü olarak hizmet veriyor. D-100 ile yan yol arasındaki kot farkı nedeniyle yol sürekliliği sağlanamadığından, D-100 karayolundan Dilovası ilçesi merkezine girişler diğer yollardan dolaylı olarak sağlanabiliyor. Yeni proje ile bu sorun ortadan kaldırılarak ilçe merkezine ulaşım daha düzenli ve kolay hale gelecek.


Proje çalışmaları kapsamında, Eynerce Kavşağı’nda 270 metre uzunluğunda yeni betonarme menfez çalışmasında sona yaklaşıldı. Yavuz Sultan Caddesi’nde kaldırım ve parke imalatlarının büyük bölümü bitirildi. Enerji ve yağmursuyu hatlarını da tamamlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, caddeye dekoratif aydınlatma direkleri inşa ederek modern bir görünüm sağlayacak.


Söz konusu proje kapsamında, mevcutta yer alan Eynerce Kavşağı, devamında yapılacak olan dönel kavşak ve bağlantı yolu önemli kolaylıklar sağlayacak. Çalışma ile İzmit yönünden Dilovası ilçe merkezine erişimler yan yol aracılığı ile doğrudan sağlanacak. İnşa edilecek yeni caddeyle hem ulaşım rahatlayacak hem de bölgenin çehresi değişecek.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 11:37
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