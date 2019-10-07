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Eylülde satışlar uçtu markalar yarıştı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı yüzde 82,35 artış gösterdi.

07 Ekim 2019 Pazartesi 10:20
Eylülde satışlar uçtu markalar yarıştı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, geçen ay 2018’in aynı dönemine göre yüzde 82,35 artarak 41 bin 992 seviyesinde gerçekleşti.

Eylülde bir önceki yılın aynı ayına kıyasla otomobil satışları yüzde 100,67 artarak 35 bin 308, hafif ticari araç satışları da yüzde 23,03 yükselişle 6 bin 684 oldu. Eylül sonu verilerine göre en çok yine sedan tercih edilirken 128 elektrikli ve 7 bin 625 hibrit otomobil satışı gerçekleştirildi.

Bu yılın ocak-eylül döneminde bazı markaların otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları şöyle gerçekleşti:

Ülke genelinde 23 milyon 113 bin 30 araç var

Bu arada; Ocak-ağustos döneminde 419 bin 944 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, 179 bin 665 taşıtın trafikten kaydı silindi, böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 240 bin 279 arttı. Trafiğe kayıtlı araç sayısı, ağustos sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 artarak 23 milyon 113 bin 30 oldu.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 10:20
  1. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı
  2. hafif ticari araç
  3. Trafiğe kayıtlı araç sayısı

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