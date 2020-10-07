Eylülde en yüksek sıcaklık Kozan'da, en düşük sıcaklık Sarıkamış'ta ölçüldü

İSTANBUL (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - Türkiye'de geçen ay en yüksek sıcaklık 47,1 dereceyle Adana'nın Kozan ilçesinde, en düşük ise 2,3 dereceyle Sarıkamış'ta ölçüldü.



AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar eylül ayı ortalama sıcaklığı 20,5 derece olarak ölçüldü. Bu yıl ise eylül ayı ortalama sıcaklığı 23,9 dereceye yükseldi.



Geçen ay en yüksek sıcaklık 47,1 dereceyle Adana'nın Kozan ilçesinde, en düşük sıcaklık 2,3 dereceyle Sarıkamış'ta kaydedildi.



Eylül ayında ortalama sıcaklıklar, yurdun genelinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.



- Marmara Bölgesi'nde en yüksek sıcaklık Balıkesir'de kayıtlara geçti



Marmara Bölgesi'nde ortalama sıcaklık, bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgenin eylül ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 20 dereceyken, geçen ay 23,2 dereceye yükseldi. Bölgede en düşük sıcaklık 9,5 dereceyle Lüleburgaz’da, en yüksek sıcaklık ise 37,3 dereceyle Balıkesir'de tespit edildi.



Geçen ay Ege Bölgesi'nde ortalama sıcaklık, bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde kayıtlara geçti. Bölgenin eylül ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 21,7 derece iken, bu yıl 24,9 derece olarak kaydedildi. Bölgede en düşük sıcaklık 7,9 dereceyle olarak Gediz’de, en yüksek sıcaklık ise 42,8 dereceyle Akhisar’da kayıtlara geçti.



- Eylül ayında en yüksek sıcaklık Kozan'da yaşandı



Akdeniz Bölgesi'nde ise eylül ayındaki ortalama sıcaklık bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde ölçüldü. Bölgenin eylül ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 23,7 dereceyken, bu yılın eylül ayında 27 dereceye çıktı. Bölgede en düşük sıcaklık 8,1 dereceyle Göksun’da, en yüksek sıcaklık ise 47,1 dereceyle Kozan’da yaşandı.



İç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar, bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgenin eylül ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 17,8 dereceyken, bu yılın eylül aynında 21,6 dereceye yükseldi. Bölgede en düşük sıcaklık 3,3 dereceyle olarak Kangal’da, en yüksek sıcaklık ise 40,6 derece olarak Kırıkkale’de belirlendi.



Karadeniz Bölgesi'nde ise ortalama sıcaklıklar, bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde ölçüldü. Bölgenin eylül ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 18,7 derece iken, sıcaklık geçen ay 22,4 dereceye çıktı. Bölgede en düşük sıcaklık 6,4 dereceyle Bayburt’ta, en yüksek sıcaklık ise 43,5 dereceyle Amasya’da yaşandı.



Doğu Anadolu Bölgesi'nde geçen ay ortalama sıcaklık bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde tespit edildi. Bölgenin eylül ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 18,1 derece iken, sıcaklık bu sene 21,4 dereceye yükseldi. Bölgede en düşük sıcaklık 2,3 dereceyle Sarıkamış’ta, en yüksek sıcaklık ise 39,5 dereceyle Malatya’da ölçüldü.



Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklık bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde kaydedildi. Bölgenin eylül ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 25,6 dereceyken, bu yıl 28,9 derece oldu. Bölgede en düşük sıcaklık 12,2 dereceyle Batman’da, en yüksek sıcaklık ise 44,9 dereceyle Ceylanpınar’da kaydedildi.