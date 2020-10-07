  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Eylülde en yüksek sıcaklık Kozan'da, en düşük sıcaklık Sarıkamış'ta ölçüldü
Aktüel

Eylülde en yüksek sıcaklık Kozan'da, en düşük sıcaklık Sarıkamış'ta ölçüldü

Türkiye'de uzun yıllar eylül ayı ortalama sıcaklığı 20,5 derece olarak ölçülürken bu yıl eylül ayı ortalama sıcaklığı ise 23,9 dereceye yükseldi - En yüksek sıcaklık 47,1 dereceyle Adana'nın Kozan ilçesinde, en düşük ise 2,3 dereceyle Sarıkamış'ta yaşandı

Yeniakit Publisher
2020-10-07 11:09:40 -
Eylülde en yüksek sıcaklık Kozan'da, en düşük sıcaklık Sarıkamış'ta ölçüldü

İSTANBUL (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - Türkiye'de geçen ay en yüksek sıcaklık 47,1 dereceyle Adana'nın Kozan ilçesinde, en düşük ise 2,3 dereceyle Sarıkamış'ta ölçüldü.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar eylül ayı ortalama sıcaklığı 20,5 derece olarak ölçüldü. Bu yıl ise eylül ayı ortalama sıcaklığı 23,9 dereceye yükseldi.

Geçen ay en yüksek sıcaklık 47,1 dereceyle Adana'nın Kozan ilçesinde, en düşük sıcaklık 2,3 dereceyle Sarıkamış'ta kaydedildi.

Eylül ayında ortalama sıcaklıklar, yurdun genelinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.

- Marmara Bölgesi'nde en yüksek sıcaklık Balıkesir'de kayıtlara geçti

Marmara Bölgesi'nde ortalama sıcaklık, bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgenin eylül ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 20 dereceyken, geçen ay 23,2 dereceye yükseldi. Bölgede en düşük sıcaklık 9,5 dereceyle Lüleburgaz’da, en yüksek sıcaklık ise 37,3 dereceyle Balıkesir'de tespit edildi.

Geçen ay Ege Bölgesi'nde ortalama sıcaklık, bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde kayıtlara geçti. Bölgenin eylül ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 21,7 derece iken, bu yıl 24,9 derece olarak kaydedildi. Bölgede en düşük sıcaklık 7,9 dereceyle olarak Gediz’de, en yüksek sıcaklık ise 42,8 dereceyle Akhisar’da kayıtlara geçti.

- Eylül ayında en yüksek sıcaklık Kozan'da yaşandı

Akdeniz Bölgesi'nde ise eylül ayındaki ortalama sıcaklık bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde ölçüldü. Bölgenin eylül ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 23,7 dereceyken, bu yılın eylül ayında 27 dereceye çıktı. Bölgede en düşük sıcaklık 8,1 dereceyle Göksun’da, en yüksek sıcaklık ise 47,1 dereceyle Kozan’da yaşandı.

İç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıklar, bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgenin eylül ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 17,8 dereceyken, bu yılın eylül aynında 21,6 dereceye yükseldi. Bölgede en düşük sıcaklık 3,3 dereceyle olarak Kangal’da, en yüksek sıcaklık ise 40,6 derece olarak Kırıkkale’de belirlendi.

Karadeniz Bölgesi'nde ise ortalama sıcaklıklar, bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde ölçüldü. Bölgenin eylül ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 18,7 derece iken, sıcaklık geçen ay 22,4 dereceye çıktı. Bölgede en düşük sıcaklık 6,4 dereceyle Bayburt’ta, en yüksek sıcaklık ise 43,5 dereceyle Amasya’da yaşandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde geçen ay ortalama sıcaklık bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde tespit edildi. Bölgenin eylül ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 18,1 derece iken, sıcaklık bu sene 21,4 dereceye yükseldi. Bölgede en düşük sıcaklık 2,3 dereceyle Sarıkamış’ta, en yüksek sıcaklık ise 39,5 dereceyle Malatya’da ölçüldü.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ortalama sıcaklık bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde kaydedildi. Bölgenin eylül ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 25,6 dereceyken, bu yıl 28,9 derece oldu. Bölgede en düşük sıcaklık 12,2 dereceyle Batman’da, en yüksek sıcaklık ise 44,9 dereceyle Ceylanpınar’da kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Piyasaları altüst etti: Trump'ın kararı sonrası ABD borsaları çakıldı!
Dünya

Piyasaları altüst etti: Trump'ın kararı sonrası ABD borsaları çakıldı!

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsle mücadele için yapılması planlanan teşvik paketi görüşmelerini durdurma kararı aldı. Trump'ın bu kara..
ABD'den son dakika Türkiye açıklaması
Dünya

ABD'den son dakika Türkiye açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini test edeceği yönündeki gelişmelerin ardından bi..
Bölgede gerilim patlarken Rusya’dan savaş açıklaması
Dünya

Bölgede gerilim patlarken Rusya’dan savaş açıklaması

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, Azerbaycan ve Ermenistan geriliminde Türkiye’yi suçlayarak, ‘bölgede yeni bir sa..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay