Eylülde en fazla karpuzun fiyatı yükseldi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından, Eylül 2018 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.

Buna göre, geçen ay perakende fiyatlar, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 üründen 134'ünde artarken, 12'sinde azaldı, 96'sında ise değişmedi.

Bu dönemde, gıda harcamaları grubunda yer alan karpuzun fiyatı yüzde 71,74 arttı. Karpuz, bu oranla eylül ayında fiyatı en fazla artan ürün oldu. Karpuzu, yüzde 41,07 ile yardımcı okul kitapları, yüzde 37,65 ile salça, yüzde 30,20 ile domates ve yüzde 29 ile patlıcan izledi.

Fiyatı en fazla azalan ürün elma

Gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan elmanın fiyatı, bu yılın eylül ayında yüzde 29,60 geriledi. Böylece elma, eylülde fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Aynı dönemde fiyatında azalış görülen diğer harcama kalemleri ise yüzde 16,01 ile limon, yüzde 12,24 ile kuru soğan, yüzde 6,79 ile patates ve yüzde 5,33 ile de erik şeklinde sıralandı.