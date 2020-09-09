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Gündem Eyleme hazırlanıyorlardı! 7 ilde MLKP üyesi 14 kişi yakalandı
Gündem

Eyleme hazırlanıyorlardı! 7 ilde MLKP üyesi 14 kişi yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü MLKP adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığı yapan 23 şüpheliye yakalama kararı verildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 11:20:00 -
Eyleme hazırlanıyorlardı! 7 ilde MLKP üyesi 14 kişi yakalandı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Hatay, Antalya, Van ve Diyarbakır'da düzenlediği eşzamanlı operasyonda zanlılardan 14'ünü yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 9 kişinin yakalanması için çalışıldığı bildirildi.

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