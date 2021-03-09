Eylemcilerin cephesinden 8 Mart

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Tuhaf hareketler sergileyen eşcinseller, Boğaziçililer, HDP'liler, ahlaksız pankartlar ve alkol. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bilindik görüntülerle geride kaldı.

İnsan Hakları Derneği önünden yola çıktılar

Emniyet güçleri günün başlaması ile Taksim Meydanı'nda yoğun güvenlik önlemleri aldı. Meydan başta olmak üzere tüm sokakların çıkışları kapatıldı. 8 Mart bahanesi ile eylem yapmakta direnen kadınlar ve beraberindeki eşcinseller, Beyoğlu'nda bulunan İnsan Hakları Derneği'nin merkez binasında yola çıktı.

Belçika Büyükelçiliği binası önünde toplandılar!

Sıraselviler Caddesi üzerinde yürüyen grup, Belçika Büyükelçiği önünde buluştu. Polis meydana çıkan yolu keserek geçit vermedi. Gruptakiler bir süre Sıraselviler caddesi üzerinde polisin gerisinde eylem yaptı.

Pervin Buldan grubu harekete geçirdi

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan alana gelerek eylemcilere katıldı. HDP'li Buldan bir süre grupla beraber halay çekti. Onları kışkırtarak polise daha da yaklaştırdı. Buldan'a HDP'li Ebru Günay da eşlik etti.

Cami önünde beklediler

Sokağa çıkma yasağı saati gelince gruptakiler Karaköy'e yöneldi. Ardından Kaptan-ı Derya Kılıç Ali Paşa Camisi önünde bir süre beklediler. Emniyet güçleri camiye yönelik olası bir provokasyonu engellemek için burada da barikat kurdu. Yine polis engeline takılan gruptan bazıları 'feminist gece yürüyüşü' adlı eylemde buluştu.