Eylem yapan işçiler yolu kapattı
Bir bankanın oto kiralama şirketinin işçileri işyeri kapatıldıktan sonra tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı, yol trafiğe kapatıldı.07 Ağustos 2018 Salı 17:58
Bir bankanın oto kiralama şirketinin, borçları ödeyemedikleri gerekçesiyle kapanmasının ardından tazminatsız işten atılan işçiler, eylem yaptı. Bankanın Gayrettepe'deki binası önünde toplanan işçiler, bir süre yolu trafiğe kapattı. Polisin müdahalesinin ardından yol kapatma eylemi sona erdi.
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