Eylem yapan işçiler yolu kapattı

Bir bankanın oto kiralama şirketinin, borçları ödeyemedikleri gerekçesiyle kapanmasının ardından tazminatsız işten atılan işçiler, eylem yaptı. Bankanın Gayrettepe'deki binası önünde toplanan işçiler, bir süre yolu trafiğe kapattı. Polisin müdahalesinin ardından yol kapatma eylemi sona erdi.