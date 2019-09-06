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Eylem yapan ailelerden HDP’ye tepki

Diyarbakır’da bir dernek ve üniversite öğrencileri, HDP önünde eylem yapan ailelere destek vermek amacı ile yemek dağıttı.

06 Eylül 2019 Cuma 15:29
Eylem yapan ailelerden HDP’ye tepki

Diyarbakır’da bir dernek ve üniversite öğrencileri, HDP önünde eylem yapan ailelere destek vermek amacı ile yemek dağıttı. HDP’lilerin ’ekmek elden su gölden’ tarzı paylaşımlarını kınadıklarını belirten er Müslüm Altıntaş’ın babası Şevket Altıntaş, "HDP’liler ekmek elden su gölden paylaşımlarında bulunuyor. Benim çocuğum 5 yıldır PKK’lıların elinde, sen bu sözü nasıl söyleyebiliyorsun. Biz evlatlarımız için buradayız" dedi.


Çocukları dağa kaçırılan acılı ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi devam ederken, Anda Yaşam Derneği ile bir grup üniversite öğrencisi ailelere destekte bulunmak için kumanya dağıttı. Yapılan yardım sonrası konuşan er Müslüm Altıntaş’ın babası Şevket Altıntaş, HDP’lilerin kendi basın yayın organları ile sosyal medyadan ’ekmek elden su gölden’ paylaşımlarında bulunduğunu, vicdanı olan hiç kimsenin böyle bir paylaşımda bulunamayacağını söyledi. Acılı baba, "Bunu nasıl söyleyebiliyorsunuz, benim çocuğum 4-5 yıldır orada, sen bu sözü nasıl söyleyebiliyorsun? Akıl olsa söylemezsin, edep olsa söylemezsin ve vicdan olsa söylemezsin. Para aldığımızı söylüyorlar, çocuklarımızı sattıklarımızı söylüyorlar, ayıp. İnsanlık dışı düşünceler ve fikirler bunlar. Bunlar söylenecek söz mü bizlere" diyerek tepkisini dile getirdi.


Anda Yaşam Derneği Diyarbakır Temsilcisi Murat Yaşa da, kendilerinin gönüllü yardım çalışmalarında bulunan bir sivil toplum kuruluşu olduklarını söyledi. Yaşa, "Bugün malumunuz yüreği yangın yerine dönmüş anneler dünyanın en masum talebinde bulunuyorlar ve evlatlarına kavuşmayı arzu ediyorlar. Sizde katılırsınız ki, bir evlat en çok anne ve babanın hakkıdır. Bugün burada dünyanın en masum talebinde bulunuyorlar. Fakat şunu görüyoruz ki, şu masum talep bile farklı söylemlere yol açıyor. Bugün kadınlar burada yaşam hakkı için buradalar. Hakları var, evlatlarına kavuşmayı istiyorlar. Dün biz bu ailelerin yanındaydık, bugün de yanlarındayız ve yarın da yanlarında olacağız. Mazlumun ihtiyacı olduğu anda biz orada oluruz. Dileriz ki, HDP ve bileşenleri farklı algılar peşinde koşmak yerine Türkiye partisiyiz demelerinin gereğini yerine getirsin" diye konuştu.


Kamuoyuna da çağrıda bulunan Yaşa, "İnsanlar buraya gelsin. Kimi çayını alsın gelsin, kimi selamını alsın gelsin, kimisi de derdimize ortağız diye söyleyebilsin. Bir insanın en çok ihtiyaç duyduğu şey sevgidir. Karşı tarafın kendini sevildiğini düşündüğünü hissetmesi gerekiyor. Bu anlamda da buradayız. Dün de burada olan bizdik. Dün farklı kişilerin yardım ettiğini kendi propaganda araçları olan medya kurumlarında söylemişler. Biz Diyarbakır insanıyız, Kürt’üz. Bu memleketi, vatanını seven, Türk’ü seven gençler olarak annelerin yanında destekçi olarak bulunmaktayız" şeklinde konuştu.


Aileler yemeklerini yedikten sonra eylemlerine devam ettiler.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 15:29
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