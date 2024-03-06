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Gündem Eylem Tok ile oğlu neden başka bir ülkeye değil de Mısır'a kaçtı? Şeytani planın sebebi ortaya çıktı!
Gündem

Eylem Tok ile oğlu neden başka bir ülkeye değil de Mısır'a kaçtı? Şeytani planın sebebi ortaya çıktı!

Yeniakit Publisher
2024-03-06 21:31:00 - 2024-03-06 21:42:13

Laikçi yazar Eylem Tok ile ehliyetsiz kullandığı aracında bir kişinin ölümüne sebep olan oğlu Timur Cihantimur'un neden başka bir ülkeye değil de Mısır'a kaçtıkları ortaya çıktı.

Laikçi yazar Eylem Tok, ehliyetsiz oğlu Timur Cihantimur'un karıştığı trafik kazasından sonra skandal bir vicdansızlığa imza attı. Tok, yaralılara yardım etmeden olay yerinden kaçmakla birlikte, oğluyla yurt dışına çıktı.

Neden Mısır'a gittiler?

Eylem Tok ile oğlunun Mısır'ı neden seçtikleri de ortaya çıktı. 

Patronlar Dünyası’nın aktardığına göre, anne ve oğulun kaza sonrası yurt dışına kaçmak için plan yaptığı, ilk hedeflerinin ABD olduğu ama o saatte ABD’ye uçak bulamadıkları için ilk bulabildikleri uçakla Mısır gittikleri tespit edildi.

Tok'un oğlunun ABD’de doğduğu için o ülkenin vatandaşı olduğu ve bu nedenle annesi tarafından oraya kaçırılmak istendiği belirlendi. Yine İstanbul Havalimanı’nda ortaya çıkan görüntülerde de T.C'nin pasaport kontrolünden geçerken ABD pasaportunu kullandığı ortaya çıktı.

Ne olmuştu?

Olay 1 Mart akşamı yaşandı. Belgrad Ormanı istikametine doğru ilerleyen 5 arkadaşın ATV aracı arıza yaptı. Grup, Kemerburgaz yolunda emniyet şeridinde durmak zorunda kaldı. Aşırı hızlı lüks bir araç, duramayarak yol kenarında bulunanların arasına daldı. Kazada 4 kişiyi yaralandı, 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı ise hayatını kaybetti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yaralılara yardım etmeyerek oğlunu hem olay yerinden hem Türkiye'den kaçırdı!

Kazaya neden olan 34 EGG 06 plakalı Porsche marka lüks aracın direksiyonunda 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihantimur'un olduğu ortaya çıktı. Kazadan hemen sonra Cihantimur, annesi tarafından hem olay yerinden hem de ülkeden kaçırıldı. Türkiye'nin gündemine oturan bu olaya ilişkin soruşturma sürerken birçok ayrıntı da ortaya çıktı. Cihantimur'un annesinin ünlü yazar Eylem Tok, babasının ise ünlü estetik doktoru Bülent Cihantimur olduğu tespit edildi.

Timur Cihantimur ve annesinin Mısır'a kaçtığı belirlenirken, havalimanı görüntülerine ulaşıldı. İkilinin hiçbir şey olmamış gibi rahat tavırları dikkat çekti. Anne Eylem Tok, sözde bir "özür" diledi. Tok açıklamasında, "Ben de bir anneyim, beni de anlayın, teslim olacağız" ifadelerini kullandı.

CHP'nin azgın medyası sustu!

Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Bir kuryeye çarparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu yurt dışına çıkınca olayı AK Parti hükümetine bağlayıp iftirada birbiriyle yarışan CHP'nin azgın medyası söz konusu kendi yazarları olunca gerçek yüzünü ortaya koydu. Skandal habere; Cumhuriyet, Sözcü ve Birgün gazetelerinin birinci sayfalarında yer verilmedi.

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